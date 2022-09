La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: David de Lille sur le radar de Milan

L’AC Milan envisage de signer un attaquant de remplacement au milieu Divock Originalse bat avec Lille Jonathan David et du FC Salzbourg Noé Okafor en tête de la courte liste des champions de Serie A, selon Calciomercato.

Origi a connu un début de vie difficile à l’AC Milan après avoir signé avec Liverpool cet été dans le but d’obtenir un temps de jeu plus régulier. Le Belge n’a commencé aucun des matchs auxquels il a participé, jouant seulement 81 minutes en quatre apparitions sur le banc. Il n’a pas non plus comparu contre Bologne et a raté deux matchs en raison de deux blessures.

Quant aux candidats potentiels, David a quatre buts et deux passes décisives en sept matches de Ligue 1 pour Lille et dirigera l’attaque du Canada en Coupe du monde. Okafor a six buts et deux passes décisives dans toutes les compétitions pour Salzbourg et sera probablement impliqué pour la Suisse lorsqu’ils se rendront au Qatar.

Pour l’instant, il y a plus de problèmes devant Milan, qui a Olivier Giroud avec seulement un an de contrat, alors que Zlatan Ibrahimovic devrait être blessé jusqu’au début de 2023.

Jonathan David a été un pilier à Lille mais pourrait bientôt être en mouvement. Flaviu Buboi/NurPhoto via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Le Bayern Munich surveille le milieu de terrain de Barcelone Pédri au cas où une opportunité se présenterait de signer l’international espagnol, selon Mundo Deportivo. Les Bavarois étaient liés à l’adolescent avant qu’il ne passe de Las Palmas à Barcelone en 2020, puis à nouveau lorsqu’il semblait qu’il pourrait être prêté. L’équipe allemande a vu de près Pedri mardi, qui a joué les 90 minutes complètes de la victoire 2-0 du Bayern sur Barcelone en Ligue des champions.

– Federico Valverde n’est pas intéressé par un transfert du Real Madrid à Liverpool, selon COMME. Le rapport affirme que le Real Madrid a refusé l’offre de Liverpool de 100 millions d’euros pour le transfert du milieu de terrain uruguayen dans les derniers jours du mercato estival, car les champions de LaLiga le considèrent comme un membre important de l’équipe.

– Nouvel entraîneur de Chelsea Graham Potier a laissé entendre qu’il ne serait pas trop impliqué dans les transferts des Bleus après avoir succédé à Thomas Tuchel. “J’ai toujours pensé que j’étais un entraîneur-chef. Mon travail consiste à aider le club de football. J’ai toujours adopté cette approche”, a déclaré Potter avant le match de la Ligue des champions des Bleus contre le FC Salzbourg mercredi, cité par L’express quotidien. “Cela ne veut pas dire que je n’essaie pas d’aider le club à prendre des décisions concernant les transferts, mais mon travail principal est d’aider les gars qui sont ici et de les aider à s’améliorer, de mettre une équipe sur le terrain dont nos supporters sont fiers.”

– Le Toronto FC a signé un joueur de 18 ans Hugo Mbongue à un contrat maison, le club a annoncé mardi. L’attaquant devient le 31e joueur de l’histoire du club à signer pour la première équipe de l’académie, son contrat courant jusqu’en 2025 avec l’option pour 2026 d’être incluse.