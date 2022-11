L’AC Milan nomme Giorgio Furlani au poste de PDG

L’AC Milan, champion de Serie A, a nommé un nouveau PDG vendredi, choisissant Giorgio Furlani pour succéder à Ivan Gazidis, qui démissionne en décembre.

Le club a déclaré que Furlani, “natif de Milan et Milanista de longue date”, est membre du conseil d’administration de l’AC Milan depuis 2018.

Il a joué “un rôle essentiel dans le succès du club sous la propriété d’Elliott Advisors, dont il se retirera”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Milan a été racheté à Elliot Advisors par le groupe d’investissement américain RedBird en début de saison.

“Giorgio connaît à la fois le club et la ville intimement et a établi la confiance de l’équipe de Casa Milan au cours des quatre dernières années », a déclaré le fondateur et associé directeur de RedBird, Gerry Cardinale.

« Cela lui permettra de faire la transition à ce nouveau rôle de leadership de manière transparente afin que nous puissions rester concentrés sur les objectifs plus larges qui nous attendent », a-t-il ajouté.

