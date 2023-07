L’AC Milan et Lyon auraient fait des offres d’ouverture pour la star de l’USMNT, Christian Pulisic

La compétition pour la signature de Christian Pulisic s’intensifie, car l’AC Milan et Lyon ont fait des offres officielles pour la star de l’équipe nationale masculine des États-Unis, selon un rapport de The Athletic dimanche.

Lyon, qui a terminé cinquième de la Ligue 1 française la saison dernière, a fait l’offre d’ouverture la plus agressive à 27,2 millions de dollars, soit le montant que Chelsea espère récupérer pour l’ailier de 24 ans. Lyon appartient à l’homme d’affaires américain John Textor, qui possède également le club anglais de Premier League Crystal Palace, le club brésilien Botafogo et le club belge RWD Molenbeek. Tous les clubs font partie du groupe multi-clubs de Textor, Eagle Football.

L’offre de Milan s’élève actuellement à 15,2 millions de dollars. Pulisic et les géants italiens ont convenu de conditions personnelles vendredi, selon ESPN, mais des frais n’ont jamais été discutés. Milan est déterminé à acquérir Pulisic pour moins que les frais de transfert demandés par Chelsea, selon un rapport Fabrizio Romano en juin, mais la candidature de Lyon rend cela moins probable. Chelsa a payé des frais de transfert de 65 millions de dollars pour Pulisic en 2019.

