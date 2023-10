L’AC Milan et l’Inter invités à rester à San Siro dans un ultime effort

Le maire de Milan, Giuseppe Sala, a suggéré que l’Inter et Milan donnent un nouveau look au stade San Siro et repensent à quitter le projet.

Les deux géants milanais ont choisi de coopérer dans un effort commun en 2019. Ils prévoyaient de démolir le stade San Siro existant et de le remplacer par une toute nouvelle installation ultramoderne.

Cependant, cette stratégie s’est heurtée à plusieurs obstacles bureaucratiques. Les restrictions imposées au nouveau projet de San Siro ces derniers mois en raison de l’importance historique et culturelle du site ont porté un coup fatal au projet.

Les deux équipes regardent ailleurs

Le Stadio Giuseppe Meazza est un monument italien, mais malheureusement, il est en mauvais état. Étant donné que la municipalité de Milan contrôle le club, les deux clubs ne sont pas en mesure d’effectuer les améliorations nécessaires, réduisant ainsi leurs revenus potentiels.

Par conséquent, les Rossoneri et les Nerazzurri ont choisi de chercher ailleurs. Toutes les équipes de Milan explorent désormais des sites potentiels en dehors de la ville pour leurs futurs stades.

Alors que l’AC Milan souhaite construire un stade dans le quartier de San Donato, l’Inter vise un emplacement situé entre les communes voisines d’Assago et de Rozzano.

Le maire de Milan a d’autres idées

Toutefois, le maire de la ville, Giuseppe Sala, tenterait toujours de persuader l’une ou l’autre des deux parties de rester à San Siro.

« Nous allons faire deux choses maintenant, d’une part, faire appel (contre les contraintes, ndlr), de l’autre nous inviterons les équipes à repenser la possibilité de rester à San Siro. Nous considérons cette restriction comme injuste et infondée.

« L’appel est un acte de protection car il s’agit d’un dommage économique pour l’un de nos actifs, donc si je ne le faisais pas, je n’aurais pas l’impression de protéger le stade. De plus, nous le faisons parce que nous considérons cette contrainte comme une mesure forcée », a-t-il déclaré au journal turinois Tuttosport.

