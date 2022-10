L’AC Milan et les Yankees de New York conviennent d’un partenariat commercial

L’AC Milan et les Yankees de New York ont ​​conclu un partenariat pour vendre des marchandises dans les stades de l’autre. Les Bronx Bombers ont déjà créé un magasin à l’intérieur du Yankee Stadium dédié aux articles milanais. Cette marchandise comprend des maillots, des collections lifestyle, des articles vintage, ainsi que des pièces de collaboration mettant en vedette les deux équipes.

Les Yankees vendent ces articles tout au long de la course du club de baseball aux séries éliminatoires cet automne. Bien que la marchandise Yankee ne soit pas tout à fait disponible à l’intérieur du San Siro, ces produits seront bientôt disponibles.

« Entreprendre ce voyage aux côtés des Yankees de New York, une icône du sport au niveau mondial, est une grande fierté pour nous », a déclaré Casper Stylsvig, directeur des revenus de l’AC Milan.

“Cette collaboration témoigne de la volonté de notre Club d’être une référence sur et en dehors du terrain, de favoriser les échanges entre les mondes proches et lointains et d’amener l’AC Milan vers de nouveaux sommets sur la voie de sa croissance.”

Le vice-président principal des Yankees, Tony Bruno, s’est joint à l’enthousiasme de Stylsvig. “Aligner les Yankees avec l’AC Milan – un club internationalement reconnu et apprécié pour sa riche histoire de succès nationaux et européens – unit deux entités qui s’efforcent de représenter le meilleur de la réussite sportive”, a proclamé Bruno.

“De plus, la création d’une association forte entre les deux équipes complète parfaitement notre désir d’engager à la fois les fans de sport et les consommateurs soucieux de leur style sur les marchés du monde entier.”

Partenariat Yankees et Milan

La collaboration peut sembler un peu aléatoire pour certains. Pourtant, en août, les Yankees ont acquis une participation dans le club italien via RedBird Capital Partners.

De plus, l’AC Milan a récemment conclu un partenariat avec YES Network. Le réseau, propriété des Yankees, retransmet les matchs de Milan.

Les géants italiens ont également visité New York la semaine dernière. Le club a organisé des événements pour les fans au magasin Puma sur la 5e avenue et au célèbre club 40/40 à Manhattan.

Le défenseur milanais Alessandro Florenzi a également récemment visité le Yankee Stadium. L’international italien a même échangé des maillots avec le manager des Yankees Aaron Boone lors de la visite.