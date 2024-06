L’AC Milan et Arsenal ne sont pas en pourparlers avancés pour l’objectif de transfert du PSG

A l’approche du mercato estival, le Paris Saint-Germain a hâte de renforcer son entrejeu. Les spéculations abondent concernant les cibles potentielles, et l’un des noms les plus marquants est Youssouf Fofana de l’AS Monaco.

L’Equipe vient de partager que Fofana devrait quitter l’AS Monaco cet été. Il semble que toutes les parties impliquées soient d’accord sur le fait que le moment est venu pour cette démarche. De plus, Fofana lui-même a exprimé son souhait de partir alors qu’il lui reste un an sur son contrat actuel.

Le PSG n’est pas le seul club qui serait intéressé par Fofana car il existe un marché pour lui. L’AC Milan, Arsenal et l’Atlético Madrid ont déjà eu des discussions avec le camp du joueur.

Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano rapporte que Fofana quittera à 100 pour cent Monaco cet été. Cependant, Romano note qu’aucune négociation avancée n’est en cours pour le moment, mais Fofana est prêt à ouvrir un nouveau chapitre.

De plus, un récent rapport du Corriere dello Sport révèle que l’AC Milan espère obtenir une bonne remise et pourrait être en mesure de conclure l’affaire pour seulement 20 millions d’euros puisque Fofana a encore un an de contrat et que Monaco n’a pas beaucoup de levier.

Néanmoins, si Arsenal, l’Atlético Madrid et le PSG sont sérieux quant à leur intérêt pour le joueur, ce coût pourrait augmenter.