L’AC Milan espère que Rafael Leao signera un nouveau contrat pour repousser les prétendants à la Premier League

AC Milan (s’ouvre dans un nouvel onglet) cherchent à prolonger le séjour de Rafael Leao au San Siro avec l’offre d’un nouveau contrat à long terme.

Selon Football Italie (s’ouvre dans un nouvel onglet)Milan est confiant de faire en sorte que l’ailier portugais engage son avenir dans le club malgré l’intérêt des meilleures équipes de Premier League.

Leao a brillé lors de la victoire au titre de la saison dernière, terrorisant les défenses adverses et marquant 11 buts pour remporter le prix du joueur le plus utile de la Serie A.

Il a continué sous une forme tout aussi impressionnante au cours des derniers mois, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles il est prêt pour un déménagement lucratif loin de Milan.

Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet)Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet) On dit que tous sont intéressés par Leao, qui est évalué à environ 80 millions de livres sterling.

Le joueur de 23 ans est sous contrat jusqu’à l’été 2024, mais Milan veut naturellement s’assurer qu’il est lié au-delà de cela.

Il est arrivé au club en août 2019 après une seule saison à Lille (s’ouvre dans un nouvel onglet)où ils ont terminé deuxièmes de la Ligue Un derrière un Paris Saint-Germain dominant (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Leao s’est épanoui avec une maturité accrue et une plus grande responsabilité sous la direction de Stefano Pioli, devenant l’un des attaquants les plus excitants du football mondial.

Son style de jeu direct et explosif, qu’il opère au large ou au milieu, a été comparé à Kylian Mbappe et Thierry Henry.

Milan cherche à récompenser Leao pour ses progrès et à repousser l’intérêt d’autres clubs, mais leurs offres de contrat n’ont jusqu’à présent pas répondu à ses attentes.

Les Rossoneri espèrent parvenir à un compromis avec leur joueur vedette sur ses demandes lorsque les discussions se poursuivront après la Coupe du monde.

Leao a fait quelques apparitions pour le Portugal (s’ouvre dans un nouvel onglet) au tournoi, marquant son premier but international lors de la victoire 3-2 contre le Ghana (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Ils sont en tête du groupe H et déjà assurés d’une place dans les huitièmes de finale avant le match de cet après-midi contre la Corée du Sud. (s’ouvre dans un nouvel onglet).