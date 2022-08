L’AC Milan entame la défense du titre de Serie A avec la victoire de l’Udinese

Milan (AFP) – L’AC Milan a commencé sa défense du titre italien avec une victoire 4-2 sur l’Udinese samedi alors que la nouvelle saison de Serie A commençait.

Les champions ont rebondi après avoir pris du retard avec moins de deux minutes au compteur pour remporter les trois points grâce à deux buts d’Ante Rebic, un penalty de Theo Hernando et une frappe de Brahim Diaz.

La marge de défaite a été dure pour l’Udinese qui s’est bien acquitté devant une foule locale bruyante à San Siro et est passé au niveau à deux chacun à la mi-temps.

Cependant, les trois points et les quatre buts étaient le moyen idéal pour lancer ce qui devrait être une lutte serrée pour le titre en Italie, les rivaux de l’Inter Milan commençant leur tentative de récupérer le Scudetto à Lecce, nouvellement promu plus tard samedi.

Romelu Lukaku mènera la ligne pour l’Inter lors de son premier match de saison après son retour en prêt de Chelsea cet été après seulement un an d’absence.

Les fans d’un San Siro bondé ont hurlé “nous sommes les champions” lorsque l’équipe est sortie par une douce soirée d’été à Milan, mais ils ont rapidement été assommés par le silence lorsque Rodrigo Becao a rencontré le corner de Gerard Deulofeu avec une tête qui a dépassé Mike Maignan.

Milan a répondu et était en tête avec moins d’un quart d’heure après un long contrôle VAR sur un affrontement entre Davide Calabria et Brandon Soppy a conduit Hernandez à écraser son coup de pied à la 12e minute, avant que Rebic ne ramène à la maison les hôtes. minutes plus tard.

Cependant, une première mi-temps extrêmement divertissante s’est terminée avec les fans de Milan se demandant à nouveau ce qui se passait grâce à Adam Masina, dont la tête plongeante à la quatrième minute du temps additionnel a égalisé les scores de manière spectaculaire.

Masina a ensuite calmé les nerfs de l’équipe locale lorsqu’il a remis un tap-in à Diaz pour remettre Milan devant, faisant involontairement signe de la tête à la croix de Hernandez sur le chemin de l’Espagnol.

Diaz était à nouveau au cœur des choses à la 68e minute, faisant pression sur Roberto Pereyra dans la zone de l’Udinese avant d’entailler le ballon et de repousser une passe basse que Rebic s’étira pour pousser dans le quatrième décisif.

L’Atalanta a remporté l’autre match de samedi, 2-0 à la Sampdoria grâce à des buts de Rafael Toloi et Ademola Lookman.