L’AC Milan dispute un deuxième match consécutif en Ligue des champions et fait match nul contre le Borussia Dortmund

L’AC Milan a été tenu en échec mercredi par un deuxième match nul consécutif en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund et se retrouve troisième du groupe F.

L’équipe italienne de Stefano Pioli, demi-finaliste la saison dernière, s’est créée les meilleures occasions mais n’a pas réussi à les convertir, tout comme lors de son premier match nul 0-0 contre Newcastle à San Siro.

« Je suis déçu », a déclaré l’ailier milanais Rafael Leao à Prime Video.

« Nous ne pouvons pas nous contenter de ce nul, nous avons raté trop d’occasions et en Ligue des champions c’est impardonnable. »

Dortmund tombe au bas du classement initial, à un point de Milan et à trois points du premier leader Newcastle après sa victoire 4-1 sur le Paris Saint-Germain, deuxième.

Groupe F après la 2e journée de l’UCL1. Newcastle +3, 4 pts2. PSG -1, 3 pts3. Milan +0, 2 pts4. Dortmund -2, 1 pt Dortmund reste vierge cette campagne de l’UCL pic.twitter.com/ybKdWp9L8A – BVB Central (@TheBVBCentral) 4 octobre 2023

Les Allemands n’ont pas encore marqué dans la compétition cette saison après avoir perdu 2-0 contre le PSG au Parc des Princes.

« À mon avis, nous avons joué du bon football », a déclaré à DAZN l’attaquant de Dortmund Niclas Fuellkrug.

« Cela (Newcastle battant le PSG) peut nous donner confiance et on voit que tout est possible dans ce groupe, aucune équipe ne doit être exclue. »

Donyell Malen a tiré large à deux reprises au début tandis que Julian Brandt a accroché un effort aérien au-dessus de la barre transversale alors que Dortmund démarrait fort.

Mais la meilleure occasion de la première mi-temps est revenue aux visiteurs à la 37e minute, alors qu’un Olivier Giroud s’étirait sur un ballon lâche mais ne pouvait que diriger son tir à bout portant au-dessus de la barre.

| FOCUSRamy Bensebaini a été la joueuse la plus marquante du match nul mais mouvementé du Borussia Dortmund contre Milan : 99 touches 2 passes clés 11/12 duels au sol gagnés️ 2/2 duels aériens gagnés 6 tacles 0 fois dribblé au-delà de 8,8 Note Sofascore#BVBACM #UCL pic.twitter.com/Gr6O9olAty – Canapéscore (@SofascoreINT) 4 octobre 2023

Milan a poussé pour un vainqueur en seconde période, Theo Hernandez dirigeant une excellente occasion à huit minutes de la fin.

Le milieu de terrain extérieur Tijjani Reijnders s’est encore rapproché à la 87e minute, manquant de peu le cadre alors que les visiteurs étaient contraints de se contenter d’un point.

