L’AC Milan devance Salernitana ; Victoire de la Sampdoria à Sassuolo

L’AC Milan s’est imposé 2-1 à Salernitana mercredi pour reprendre la saison de Serie A en se rapprochant à moins de cinq points du leader du championnat Napoli.

Les frappes en première mi-temps de Rafael Leao et Sandro Tonali à Salerne ont porté les champions à 36 points, réduisant l’écart sur Naples qui affrontera l’Inter Milan à San Siro lors du match tardif de la journée.

Federico Bonazzoli a retiré un but à sept minutes de la fin pour Salernitana en milieu de tableau après que le nouveau gardien Guillermo Ochoa ait effectué une multitude d’arrêts pour priver Milan d’une plus grande marge de victoire au Stadio Arechi.

A LIRE AUSSI| Mumbai City FC Coach Des Buckingham Pens Prolongation de contrat

Le vétéran international mexicain Ochoa a rejoint le club du sud de l’Italie, avec 17 points, le mois dernier et a fait ses débuts en l’absence de Luigi Sepe, blessé.

Ochoa a empêché Leao avec un premier arrêt en tête-à-tête avant que l’international portugais n’entame son premier match à la 10e minute après avoir sauté le joueur de 37 ans.

Il a également sauvé l’effort de curling de Tonali quelques secondes avant que le milieu de terrain italien ne frappe la première fois pour doubler l’avance de l’équipe adverse à la 15e minute.

À partir de là, Milan aurait dû en ajouter plus, mais Ochoa a réussi des arrêts intelligents pour empêcher Olivier Giroud et Theo Hernandez, qui auraient dû faire mieux avec son face à face paresseux, en l’espace d’une minute.

Après que Brahim Diaz ait eu un troisième pour Milan exclu pour hors-jeu, Ochoa a réalisé un superbe double arrêt de Giroud et Charles De Ketelaere à huit minutes de la fin.

Et quelques secondes plus tard, Federico Bonazzoli a frappé le centre profond de Lassana Coulibaly pour donner de l’espoir à l’équipe locale.

Cependant, c’est Ochoa qui était le plus occupé des deux gardiens alors que Milan tenait confortablement pour réclamer les points.

A LIRE AUSSI| Vamos CR7 ! Cristiano Ronaldo dévoilé en tant que joueur d’Al Nassr – En photos

Manolo Gabbiadini a marqué un coup de vélo spectaculaire alors que la Sampdoria ne remportait que sa deuxième victoire de la saison, 2-1 à Sassuolo.

Gabbiadini a accroché le premier match de Samp à la 25e minute et Tomasso Augello a inscrit le deuxième but décisif trois minutes plus tard pour passer à moins de quatre points de Spezia, qui siège juste à l’extérieur de la zone de relégation et accueille Atalanta.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)