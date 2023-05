L’AC Milan coule la Lazio 2-0, mais craint la blessure de Rafael Leao avant les demi-finales de l’UCL

L’AC Milan a enregistré samedi une victoire 2-0 contre la Lazio en Serie A, mais a vu l’attaquant Rafael Leão boitiller sur blessure quatre jours seulement avant la demi-finale de la Ligue des champions.

Une frappe d’Ismaël Bennacer et un superbe but de Théo Hernandez ont permis à Milan de revenir dans le top quatre de la Serie A.

Il a également réduit l’écart avec la Lazio, deuxième, à trois points. Milan avait un point d’avance sur l’Inter Milan, qui jouera à Rome plus tard dans une autre bataille directe pour une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Les deux clubs milanais s’affrontent mercredi en demi-finale aller de la Ligue des champions. Le match retour est le mardi suivant.

Et Milan pourrait se passer de Leão après que l’attaquant a boité à la 11e minute samedi peu de temps après s’être arrêté et s’être agrippé au haut de sa cuisse droite.

Milan a néanmoins pris les devants six minutes plus tard. Le défenseur de la Lazio Nicolò Casale a tenté de s’évanouir de sa zone vers son coéquipier Marcos Antônio mais Bennacer a volé le ballon et a joué un doublé avec Olivier Giroud avant de tirer devant Ivan Provedel.

Milan a doublé son avance de façon étonnante à la 29e minute alors que Hernández a récupéré une passe dans sa propre surface du gardien Mike Maignan et a parcouru presque toute la longueur du terrain avant de décocher un tir dans le coin supérieur droit.

Ante Rebić s’est vu refuser un but pour Milan pour hors-jeu à sept minutes du terme.

