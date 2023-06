L’AC Milan cible Ruben Loftus-Cheek de Chelsea

Chelsea cherche à décharger plus de talents et Ruben Loftus-Cheek pourrait se rendre à l’AC Milan. L’international anglais a passé toute sa carrière de jeune à l’académie de Chelsea. Il a également plus d’un siècle d’apparitions en Premier League avec Chelsea. Cependant, il dépasse les exigences et semble prêt à déménager en Italie.

Ruben Loftus-Cheek souhaite déménager à Milan depuis qu’il a vu son temps de jeu diminuer la saison dernière. Bien qu’il ait fait 33 apparitions dans toutes les compétitions avec les Blues la saison dernière, il n’a disputé les 90 matches que huit fois. Sa production était en baisse, car il n’a réussi que deux passes décisives dans ces matchs.

Avec une équipe désormais gonflée après des dépenses record, Ruben Loftus-Cheek est prêt à être l’un des joueurs à bouger. Il rejoindra N’Golo Kanté, Hakim Ziyech et Kalidou Koulibaly en tant que joueurs pour quitter Stamford Bridge cet été. Cependant, ces trois-là vont en Arabie saoudite, tandis que Loftus-Cheek passe en Serie A.

Loftus-Cheek aime le projet en cours à Milan. Malgré une quantité importante de roulement sur et en dehors du terrain, Milan a atteint les demi-finales de la finale de l’UEFA Champions League. De plus, Loftus-Cheek a déjà un compatriote sur lequel il peut compter. Fikyao Tomori est devenu un pilier de la formation milanaise après son déménagement. Curieusement, Tomori a déménagé en Italie dans des circonstances similaires à Loftus-Cheek.

En 2021, Tomori perdait du temps de jeu et a été prêté plusieurs fois. Il n’a jamais percé à Chelsea mais a grandi en Italie. Loftus-Cheek, maintenant âgé de 27 ans, manque de temps pour capitaliser sur son potentiel.

Loftus-Cheek prêt pour le changement à Milan

Selon Fabrizio Romano, Loftus-Cheek et Milan ont déjà convenu de conditions personnelles. Loftus-Cheek est sous contrat pour un an de plus à Chelsea. Par conséquent, ses frais de transfert seraient assez bas. De plus, Chelsea est prêt à donner des joueurs pour faire de la place dans l’équipe. Avec Mason Mount également à la recherche d’un déménagement, cela dégagerait le milieu de terrain pour de nouvelles acquisitions.

Moises Caicedo, Romeo Lavia et même Declan Rice ont tous des rumeurs pour aller à Chelsea. S’il peut libérer de l’espace au milieu du parc et obtenir des fonds, il peut se déplacer pour ces joueurs.

