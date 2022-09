L’AC Milan a pris la tête du groupe E de la Ligue des champions mercredi après avoir battu le Dinamo Zagreb 3-1 pour remporter sa première victoire à domicile dans la meilleure compétition européenne en neuf ans.

Le penalty d’Olivier Giroud sur le coup de la mi-temps et d’autres buts d’Alexis Saelemaekers et de Tommaso Pobega ont suffi à Milan pour faire passer le Dinamo à la première place avec quatre points.

L’équipe de Stefano Pioli a deux points d’avance sur Salzbourg en troisième position après que les Autrichiens aient fait match nul 1-1 contre Chelsea plus tard mercredi.

« Je pense qu’on aurait pu marquer plus, être un peu plus précis dans la passe finale. Mais nous sommes très heureux, ce n’était pas un match facile mais nous avons bien fait », a déclaré Giroud à Sky Sport Italia.

Milan est sept fois champion d’Europe mais n’est revenu au sommet du classement que ces dernières saisons après des années de marasme.

Lorsque Milan a battu le Celtic en septembre 2013, Mario Balotelli était dans l’attaque et Massimiliano Allegri était l’entraîneur. Ils ont été battus en huitièmes de finale par l’Atletico Madrid cette saison-là.

Mais les ‘Rossoneri’ semblent fermement de retour dans la grande époque. Après avoir remporté la Serie A la saison dernière, je veux à nouveau marquer le continent.

“La Ligue des champions est la meilleure compétition, nous voulons bien y faire et nous voulons passer la phase de groupes”, a ajouté Giroud.

“Nous sommes au deuxième match, nous avons quatre points et nous nous débrouillons bien.”

Le Dinamo a tenté de frustrer Milan de la même manière qu’il a traité Chelsea lors de sa victoire lors de la première journée. L’équipe d’Ante Cacic a fait du bon travail en repoussant les champions d’Italie jusqu’à ce que Josip Sutalo fasse tomber Rafael Leao à la 43e minute.

Milan au sommet

Giroud s’est approché du point de penalty et a inscrit son quatrième but de la saison, donnant l’avantage à Milan et ouvrant ce qui avait été un match serré.

Les Saelemaekers semblaient avoir brisé la résistance du Dinamo deux minutes après la reprise en rentrant à la tête du centre de Leao.

Mais neuf minutes plus tard, l’équipe visiteuse a donné une nouvelle vie au match grâce à Mislav Orsic, qui a réussi une frappe puissante sur la délicieuse passe décisive de Bruno Petkovic.

Milan n’a pas été ébranlé et a scellé les points avec un but bien travaillé à 13 minutes de la fin.

Theo Hernandez est arrivé à la ligne avant de retirer une passe invitante à partir de laquelle l’international italien Pobega s’est écrasé lors de son premier but à Milan sous la barre.

La frappe de Pobega, produit de la jeunesse milanaise, était également sa première en Ligue des champions, après son retour dans son club d’enfance après quatre ans de prêt dans une série de clubs italiens.

C’était une fin positive à une soirée qui avait commencé par le désordre des supporters, la police confirmant à l’AFP qu’un supporter croate avait été poignardé près du San Siro avant le match.

La police de Milan a déclaré plus tôt que 36 supporters du Dinamo avaient été interceptés, dont 23 inculpés “pour diverses infractions” et 20 interdictions de stade prononcées.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux semble montrer un groupe de supporters du Dinamo vêtus de noir et faisant des saluts nazis alors qu’ils se dirigent vers le stade.

