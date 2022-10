L’AC Milan bat la Juventus ; Inter Beat Sassuolo Avec l’aimable autorisation d’Edin Dzeko Brace

L’AC Milan a rebondi après son humiliation en milieu de semaine à Chelsea en battant confortablement la Juventus 2-0 samedi et en se déplaçant à égalité de points avec le leader de la Serie A, Napoli.

Les champions d’Italie Milan n’ont montré aucun signe de gueule de bois européenne alors qu’ils battaient leurs féroces rivaux de la Juve devant un San Siro bondé grâce aux buts de chaque côté de la mi-temps de Fikayo Tomori et Brahim Diaz.

L’équipe de Stefano Pioli est l’une des trois sur 20 points avec Napoli et aussi Atalanta, qui se rendra chez son compatriote surprenant Udinese dimanche après-midi avec la chance de prendre la tête.

Milan occupe la troisième place après une démonstration dominante qui devrait lui donner des raisons d’être optimiste avant mardi soir lorsqu’il tentera de se venger de Chelsea dans le groupe E de la Ligue des champions.

Pour la Juve, ce fut encore une autre performance et un résultat médiocres, une deuxième défaite en championnat de la campagne qui les laisse en huitième, à sept points du rythme.

Theo Hernandez, qui a raté le martèlement de Stamford Bridge à Milan, a été la clé pour que Milan prenne la tête. Son défi sur Cuadrado a conduit à un corner que l’arrière latéral français a pris. Cela a conduit Tomori à marquer son premier but de la saison.

C’était tout ce que Milan méritait. Rafael Leao avait déjà frappé le poteau deux fois pour les hôtes, et bien que la Juve ait semblé menaçante à la pause, il lui manquait la touche délicate d’Angel Di Maria suspendu.

Dusan Vlahovic était particulièrement mal à l’aise et c’est sa mauvaise passe qui a conduit Diaz à doubler l’avance des hôtes huit minutes après la pause.

Le Serbe Vlahovic a renvoyé une balle paresseuse au milieu du terrain. Diaz a bondi et chargé sur le terrain sur une course éclair, dépassant Adrien Rabiot et Leonardo Bonucci avant de forcer une finition puissante devant Wojciech Szczesny.

Diaz a été ramassé sur les épaules de Leao tandis que les plus de 70 000 fans entassés dans La Scala du football ont célébré avec la ferveur d’une foule qui savait qu’elle avait aussi bien réclamé les points.

La Juve a tenté de riposter alors que Pioli changeait les choses avant le match revanche de Chelsea, mais le mieux qu’ils pouvaient rassembler était un tir de Moise Kean qui a été dévié en corner.

Milan aurait terminé vainqueur encore plus catégorique si Szczesny n’avait pas bien fait d’empêcher un Pierre Kalulu en maraude de couronner un affichage imposant avec son premier but de la saison.

Edin Dzeko double Boosts Inter

Milan compte également cinq points d’avance sur son rival local, l’Inter Milan, qui s’est imposé 2-1 à Sassuolo grâce au doublé d’Edin Dzeko qui a poursuivi le rebond de son équipe après avoir battu Barcelone en milieu de semaine.

Le joueur de 36 ans a frappé sur le coup de la mi-temps pour donner l’avantage à l’Inter au stade Mapei et a assuré les points à 15 minutes de la fin après que Davide Frattesi a égalisé à l’heure.

Dzeko est maintenant sur 101 buts en Serie A, où il a joué depuis qu’il a quitté Manchester City pour la Roma en 2016.

“Marquer est une sensation formidable, quand le ballon franchit la ligne, vous êtes l’homme le plus heureux du monde, ” Dzeko a déclaré à DAZN.

“Vous pouvez perdre des matchs comme celui d’aujourd’hui et cela nous est arrivé récemment. Nous n’avons pas très bien joué mais nous voulions confirmer ce que nous avions fait contre Barcelone.”

L’Inter affrontera le Barça au Camp Nou mercredi soir, un match qui sera crucial pour leurs chances de qualification, après avoir battu le Les géants catalans 1-0 plus tôt cette semaine.

Dejan Stankovic prend en charge son premier match de Sampdoria plus tard samedi lorsque son équipe sans victoire affronte ses compatriotes en difficulté Bologne essayant de quitter le bas du tableau.

