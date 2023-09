L’AC Milan annonce son intention de quitter San Siro et de construire un nouveau stade de 70 000 places

L’AC Milan a dévoilé les plans d’un nouveau stade de 70 000 places dans le sud de la ville, qui mettra fin à son séjour dans l’emblématique San Siro.

Les Rossoneri ont annoncé mercredi les propositions pour le projet dans la région de San Donato.

Construit en 1926, le stade San Siro de Milan est considéré comme une cathédrale parmi les fans de football, mais le stade n’a pas été modernisé du tout depuis la Coupe du monde de 1990 et le transformer en une arène moderne entraînerait de grandes difficultés et de grands coûts.

Le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, a déclaré plus tôt cette année que le club envisageait un avenir loin de San Siro et sans son rival de la ville, l’Inter, avec qui il partage le stade.

« Depuis plus de quatre ans, nous nous sommes lancés avec conviction dans un voyage visant à doter notre club d’un des meilleurs stades du monde, capable de nous accompagner vers un avenir victorieux et durable », a déclaré mercredi le président Paolo Scaroni.

« Cela représente une étape préliminaire dans l’évolution de ce processus mais, en même temps, c’est une preuve supplémentaire de l’engagement de nos actionnaires à garantir une croissance continue de l’AC Milan, sur et en dehors du terrain. »

Le club espère que le processus sera réglé en 2025, en vue d’emménager dans son nouveau domicile en 2028.

Milan prévoit également de construire un siège du club, un hôtel, une boutique du club et un musée sur le nouveau site.

À l’origine, Milan et l’Inter étaient prêts à construire un nouveau stade ensemble, mais les Bianconeri étudient également des options pour un nouveau stade loin de San Siro.

Cela laisse en suspens l’avenir de l’un des stades les plus emblématiques du monde, même si une commission locale du patrimoine a déclaré en août que le terrain avait un « intérêt culturel » et ne pouvait donc pas être démoli.

