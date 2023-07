Lac-Mégantic célèbre le 10 anniversaire de la catastrophe ferroviaire qui a fait 47 morts

Un flot de lumières scintillantes a illuminé l’obscurité de Lac-Mégantic aux premières heures de jeudi matin alors que les citoyens défilaient pour commémorer le 10e anniversaire de la catastrophe ferroviaire qui a tué 47 personnes et détruit une grande partie du centre-ville.

Une marche silencieuse a commencé un peu avant 1h14 du matin, marquant le moment où un train sans surveillance transportant du pétrole brut a déraillé et explosé au cœur de la ville le 6 juillet 2013.

Les gens ont enfilé des lumières LED en forme d’étoile à la mémoire des victimes alors que le maire dirigeait une marche qui partait de l’église et descendait l’ancienne rue principale qui a été aplatie lors de la catastrophe, avec une pause à un mémorial construit à l’endroit où le train a heurté.

Pour Michelle Dubé, qui a perdu une nièce dans la tragédie, les souvenirs d’il y a 10 ans restent vifs.

« Vous n’oubliez pas quelque chose comme ça », dit-elle. « Il faudra des générations pour oublier. »

Dubé a dit que sa nièce, Marie-France, « a péri dans les flammes » avec sa maison et la boutique qu’elle possédait sur la rue principale de la ville, les bâtiments détruits si complètement que ses restes n’ont jamais été retrouvés. Bien que cela ajoute une couche supplémentaire de douleur, Dubé a déclaré que presque tout le monde dans la ville de 6 000 habitants a une histoire de perte.

« Ce sont des oncles, des parents, des frères, des sœurs, des cousins, des sœurs, des amis », a-t-elle déclaré. « C’est une petite ville, tout le monde connaît tout le monde. »

La ville a prévu plusieurs jours d’événements pour souligner l’anniversaire, notamment des concerts, des expositions sur le passé et le présent de la ville et une messe commémorative à 11 h. Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre du Québec François Legault devraient tous deux se joindre aux événements rendant hommage. aux victimes.

Un groupe de citoyens déposera également des fleurs près de la voie ferrée qui traverse toujours le centre-ville et organisera un rassemblement pour demander des règles plus strictes pour assurer la sécurité ferroviaire.

Le déraillement et l’incendie ont détruit une grande partie du centre-ville, forcé environ 2 000 personnes à évacuer leurs maisons et déversé quelque six millions de litres de pétrole brut dans l’environnement.

La catastrophe s’est produite lorsque les freins d’un train garé dans la ville voisine de Nantes ont lâché et qu’il a dévalé la pente dans la ville.

Bien qu’un certain nombre d’enquêtes, d’affaires judiciaires, de rapports et de modifications réglementaires aient suivi, de nombreux défis demeurent.

Un contournement ferroviaire promis depuis longtemps et censé garantir que les trains ne traversent plus le centre-ville n’a pas encore été construit, et le tracé proposé s’est heurté à une opposition farouche de la part des habitants des villes voisines dont les terres doivent être expropriées.

Entre-temps, les militants de la sécurité ferroviaire et le maire de la ville ont déclaré que les trains transportant des matières dangereuses à travers la ville n’avaient fait que s’allonger, ce qui les faisait craindre une autre catastrophe.

Cependant, la ville dit qu’elle veut que les événements de cette semaine se concentrent sur la commémoration des victimes, le réconfort des survivants et la mise en évidence des progrès qui ont été réalisés.

La marche matinale comprenait une promenade dans la nouvelle rue principale, avec des magasins nouvellement construits, comme un moyen de souligner la reconstruction de la ville.

Nicole Isabelle, une résidente de la marche, a déclaré qu’elle pensait que l’anniversaire aiderait les résidents à aller de l’avant, « même si c’est difficile à vivre ».

Isabelle, qui a connu plusieurs victimes, a déclaré que l’un de ses souvenirs les plus vifs est celui de personnes se rassemblant dans le sanctuaire après le déraillement, serrant des photos de leurs proches alors que l’église se remplissait de fleurs.

Au cours des dix années qui se sont écoulées, elle dit que la ville et les gens qui y vivent ont fait de « grands pas » vers la reconstruction.

« Nous avons réussi à aller de l’avant », a-t-elle déclaré. « Mais comme tout deuil, ce n’est jamais vraiment fini. »

