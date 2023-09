Encore et encore, nous devons nous retourner et dire à ces gens…

Le lac Lanier, tout comme le clan Wu-Tang, n’a rien à foutre. Chaque année, depuis des décennies, plusieurs personnes perdent la vie dans l’un des plans d’eau les plus meurtriers et les plus tristement célèbres d’Amérique. Selon Renard 5 Atlantale lac a revendiqué sa 7ème âme de 2023 sous la forme d’Edgar Steven Cruz Martinez, 23 ans, dont le corps a été récupéré dans 10 pieds d’eau par les nageurs sauveteurs du service d’incendie du comté de Gwinnett après avoir été vu en train de couler.

Il s’agit également du troisième décès survenu au cours des derniers mois.

En juillet, BOSSIP a fait état du décès de Thomas Milner, 24 ans, électrocuté après avoir sauté du quai de la propriété familiale au bord du lac. F0x5 note qu’un homme de 27 ans a disparu dans le lac le même jour. Le même mois, nous avons également rendu compte des efforts déployés par Tameka Foster pour rénover le lac pour la sécurité publique.

Encore une fois, arrêtez d’y aller F***ING ! Au cas où vous auriez besoin de plus de preuves pour expliquer pourquoi, réfléchissez un peu à ces statistiques…

Plus de 200 personnes sont mortes au lac Lanier entre 1994 et 2022, selon USA Today et Georgia DNR. En 2018 et 2019, il y a eu 8 noyades chacune. En 2020, il y a eu 7 noyades ; 4 noyades en 2021 ; et 6 noyades en 2022. Il y a eu 48 décès supplémentaires (décès en bateau) pour ces mêmes années.

Allez dans la piscine, dans la piscine d’un voisin, dans une piscine de quartier, bon sang, allez dans cette foutue baignoire avant de vous emmener au lac Lanier en pensant que vous êtes sur le point de vous amuser un peu au soleil. Repose en paix à tous ceux qui sont décédés. Nos prières vont à leurs familles.