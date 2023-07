Lac canadien choisi pour marquer le début de l’époque anthropocène proposée

Les scientifiques ont choisi le fond du lac Crawford en Ontario comme le « pic d’or » pour marquer le début d’une nouvelle époque géologique proposée – l’Anthropocène. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse à Berlin mardi par un groupe de scientifiques appelé le groupe de travail sur l’Anthropocène – plus sur eux plus tard.

Voici pourquoi le lac a été choisi et quelle preuve il fournit que les humains ont apporté de si grands changements à la Terre que nous sommes peut-être dans une nouvelle période géologique.

Qu’est-ce qu’une époque ? Et pourquoi les scientifiques en proposent-ils un nouveau appelé l’Anthropocène ?

Les géologues mesurent l’histoire de la Terre à l’aide de l’échelle de temps géologique (son nom officiel est la carte chronostratigraphique internationale) – un peu comme un calendrier, sauf qu’il est divisé en divisions beaucoup plus grandes que les jours, les semaines ou les mois.

Par exemple, des « périodes » comme le Jurassique et le Crétacé durent des dizaines de millions d’années et sont divisées en époques qui durent généralement des millions d’années.

Jusqu’à présent, notre époque actuelle était l’Holocène, qui a commencé à la fin de la dernière période glaciaire il y a 11 700 ans.

Mais dans de nombreux domaines, y compris la science, les chercheurs et les penseurs avaient déjà discuté de l’énorme impact que les humains ont eu sur la Terre – y compris extinction de masse et changement climatique le genre de changements qui marquent généralement le début et la fin des époques.

Il y a environ deux décennies, Le chimiste lauréat du prix Nobel Paul Crutzen a popularisé l’idée que la science devrait reconnaître cet impact avec une nouvelle époque géologique, l’Anthropocène, le professeur Jürgen Renn, directeur de l’Institut Max Planck pour l’histoire des sciences à Berlin, a déclaré lors d’une conférence de presse sur la nouvelle annonce.

« Il a dit: » Vous savez, nous ne pouvons pas dire avec tous ces changements que nous vivons encore dans l’Holocène « », a déclaré Renn. « Il ne s’agit pas seulement du changement climatique. Il ne s’agit pas seulement de la perte de biodiversité. Ce ne sont pas seulement les sédiments que les humains déplacent. C’est tout cela ensemble. »

REGARDER | La moitié des espèces du monde en déclin : La moitié des espèces du monde en déclin, selon une étude Une nouvelle étude suggère que la moitié des espèces du monde sont en déclin, ce qui correspond à ce qu’elle prévient est l’érosion généralisée de la biodiversité mondiale et un autre signal que la planète entre dans une extinction massive.

Il a ajouté qu’une grande partie des changements en cours sont effectivement irréversibles, comme la fonte des glaciers dans le monde : « Ces changements que nous avons déjà induits ne se produiront que dans les décennies et les siècles à venir ».

Cela dit, la proposition que nous sommes dans une nouvelle époque a été controversé .

Alors, d’où vient Crawford Lake?

La Commission internationale de stratigraphie, un groupe de géologues au sein de l’Union internationale des sciences géologiques, est l’organe scientifique qui décide officiellement du début et de la fin des époques. En 2009, il a demandé à un groupe de géologues, de paléontologues et d’autres scientifiques, le groupe de travail sur l’Anthropocène, d’examiner s’il y avait suffisamment de preuves scientifiques pour étayer la proposition de Crutzen d’une nouvelle époque.

L’une des principales tâches du groupe a été d’identifier et de décrire un « point d’or » marquant le début de la nouvelle époque proposée.

Crawford Lake a été choisi parmi 12 candidats « golden spike » à travers le monde après une série de votes par le groupe de travail sur l’anthropocène.

Des gens sur l’eau depuis la rive du lac Crawford à Milton, en Ontario, le vendredi 7 juillet 2023. (Cole Burston/La Presse Canadienne)

Qu’est-ce qu’un « pic doré » ?

Un « pic doré » est le marqueur idéal indiquant où une époque se termine et une autre commence – généralement lors d’un événement mondial majeur tel qu’une extinction massive ou un changement climatique. De tels événements sont généralement visibles sous la forme de preuves superposées, comme l’évolution des fossiles dans la roche déposée au fil du temps.

Les couches dans la carotte de sédiments du lac Crawford montrent une couche blanche distincte en 1935 des tempêtes de poussière pendant la Grande Dépression et les sécheresses qui l’accompagnent. La couche 1950 contient du plutonium et est proposée comme le début de l’époque anthropocène. (Krysten Serack-Lafond)

Comme vous pouvez le deviner, « golden spike » est en fait le surnom d’un terme scientifique plus technique : section et point de stratotype de frontière globale (GSSP).

Le La section est la série de couches (également appelées « strates », ce qui en fait une section « stratotype ») où il y a une preuve physique du grand événement (le point) qui marque la fin d’une époque et le début de la suivante.

Il est choisi comme référence qui peut être utilisée pour comparer les preuves de cet événement dans d’autres parties du monde.

Où se trouve Crawford Lake et qu’est-ce qu’il a de si spécial ?

Crawford Lake est un lac relativement petit situé à environ 60 kilomètres à l’ouest de Toronto. Le lac se trouve à l’intérieur d’une zone de conservation qui partage son nom à l’extérieur de la ville de Milton. C’est sur l’escarpement du Niagara, qui est fait de roche calcaire. La roche forme une cuvette qui retient le lac.

Le parc possède des sentiers de randonnée, ainsi qu’un village de maisons longues reconstruit du XVe siècle. Des fouilles archéologiques montrent que plusieurs centaines d’Attawonderon ou Wendat ont vécu près des rives du lac du XIIIe au XVe siècle.

Le parc entourant le lac Crawford comprend des sentiers de randonnée, ainsi qu’un village de maisons longues reconstruit du XVe siècle. Des fouilles archéologiques montrent que plusieurs centaines d’Attawonderon ou Wendat ont vécu près des rives du lac du XIIIe au XVe siècle. (Turgut Yeter/CBC)

Le lac lui-même mesure moins de 300 mètres de large à son point le plus large, mais très profond pour sa taille – 24 mètres, ce qui signifie qu’un bâtiment de sept ou huit étages assis au fond du lac briserait à peine la surface.

Pour cette raison, le lac Crawford est méromictique, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un type de lac rare où la couche d’eau inférieure ne se mélange pas aux couches supérieures.

Francine McCarthy, professeure de sciences de la Terre à l’Université Brock à St. Catharines, en Ontario, qui a étudié le lac, a déclaré que cela signifie que le fond du lac est « complètement isolé du reste de la planète, à l’exception de ce qui coule doucement vers le fond et s’accumule dans les sédiments. »

Il y a aussi de la chimie pratique dans l’eau. Rappelez-vous comment il est entouré de calcaire ? La roche contient du calcium et du carbonate qui se dissolvent dans l’eau, mais se cristallisent dans les eaux de surface lorsqu’il fait chaud – cela dépend du climat de l’année. Les cristaux tombent sous forme de couches blanches qui marquent chaque été comme des cernes d’arbres, recouvrant le pollen, les micro-organismes morts, les particules de pollution et autres débris qui s’accumulent le reste de l’année.

Ensemble, ils fournissent chaque année un enregistrement des conditions climatiques, environnementales et écologiques. Parce que les rives du lac Crawford étaient habitées par des humains il y a des centaines d’années, cela a également permis aux scientifiques de comparer les impacts humains d’hier et d’aujourd’hui.

McCarthy et son équipe ont foré des cylindres appelés carottes de sédiments dans le fond du lac qui préservent les couches annuelles afin qu’elles puissent être examinées et testées en laboratoire.

Francine McCarthy de l’Université Brock montre la couche de sédiments dans une carotte de boue de Crawford Lake qui montre le pic mondial de plutonium provenant des essais d’armes nucléaires qui marque le début de l’époque anthropocène proposée. (Mercury Films Inc./Nick de Pencier)

Quel est l’événement mondial qui a été proposé pour marquer le début de l’Anthropocène ?

À l’origine, Crutzen avait proposé la révolution industrielle du XIXe siècle comme le début de l’Anthropocène.

Mais il s’avère que les preuves scientifiques de la révolution industrielle de cette époque ne sont principalement visibles qu’en Europe et pas dans d’autres parties du monde, a déclaré Colin Waters, professeur honoraire de géographie, de géologie et d’environnement à l’Université de Leicester au Royaume-Uni et président du groupe de travail Anthropocène.

Pour cette raison, les scientifiques ont commencé à proposer que le début de l’Anthropocène soit marqué par des preuves d’essais d’armes nucléaires dans les années 1950, comme le plutonium radioactif, qui est détectable dans le monde entier.

« C’est un marqueur très clair », a déclaré Waters.

Mais cela coïncide également avec une augmentation de la combustion de combustibles fossiles, l’utilisation d’engrais industriels et d’autres impacts humains qui laissent un signal scientifique clair – ensemble appelé « La Grande Accélération » par l’historien de l’environnement John McNeill.

C’est ainsi que le plutonium radioactif a été choisi comme marqueur du début de l’Anthropocène dans la carotte sédimentaire de Crawford Lake.

Des échantillons de chaque année dans la carotte de sédiments de Crawford Lake reposent dans un plateau, prêts à être testés pour le plutonium. (Université de Southampton)

Pourquoi l’époque de l’Anthropocène est-elle controversée ?

Les membres du groupe de travail sur l’Anthropocène eux-mêmes reconnaissent qu’il ne s’agit pas d’une division géologique typique.

En règle générale, des couches de roche et souvent des fossiles sont utilisés comme marqueurs entre différentes périodes de temps, mais dans ce cas, la roche n’a pas eu le temps de se déposer.

Renn a déclaré que la « géologie du présent » est un nouveau défi. « C’est très, très inhabituel. »

Non seulement les roches n’ont pas eu le temps de se former, mais aussi les matériaux et les signaux mesurés et référencés, comme le plutonium et les microplastiques, sont très nouveaux et différents de ceux du passé.

Le champignon atomique du premier essai d’une bombe à hydrogène, Ivy Mike, plane sur l’océan Pacifique en 1952. Le plutonium est détectable partout dans le monde, mais ne fait pas partie des matériaux habituels référencés dans l’échelle des temps géologiques. (Reuters)

Mais certains chercheurs affirment qu’il est tout simplement trop tôt pour appeler cela une nouvelle époque.

John-Paul Zonneveld, professeur à l’Université de l’Alberta et membre de la Commission nord-américaine de nomenclature stratigraphique, a reconnu que les humains ont apporté de grands changements et ont laissé leur empreinte permanente partout sur la Terre, mais il a dit qu’il se sent « nous sommes au milieu de l’événement. Nous ne sommes pas encore dans la nouvelle étape temporelle.

Joseph Deloges, professeur de géographie et de sciences de la Terre à l’Université de Toronto, qui n’a pas participé au groupe de travail sur l’anthropocène, a une perspective similaire et dit que c’est un défi.

« Tout ce que vous essayez de définir en termes d’Anthropocène signifie qu’il change au fur et à mesure. Et donc certains diront que ce n’est pas pour cela que la nomenclature est établie », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que bien que le changement climatique ait été assez dramatique, il ne correspond peut-être pas encore aux événements à grande échelle comme les impacts d’astéroïdes qui ont inauguré d’autres nouvelles périodes de temps sur l’échelle de temps géologique : « Certains diraient que nous n’en sommes pas encore là en termes de la catastrophe. »

REGARDER | Ce que le glacier apocalyptique nous apprend sur le sort de la Terre : Ce que le « glacier apocalyptique » peut nous apprendre sur le sort de la Terre Le glacier Thwaites est un glacier antarctique qui s’étend sur environ 120 kilomètres. Le climatologue David Holland s’entretient avec le co-animateur de The National Ian Hanomansing sur ce que Thwaites – parfois appelé le «glacier apocalyptique» – peut nous dire sur le sort de la planète.

L’Anthropocène n’est encore qu’une proposition. Que doit-il se passer pour que cela devienne une véritable époque ?

Le groupe de travail Anthropocène doit encore proposer un GSSP « auxiliaire » parmi huit autres sites. Ensuite, la proposition doit passer trois autres votes avec une « majorité qualifiée » de plus de 60%, dont un à la Commission internationale de stratigraphie et un dernier de l’Union internationale des sciences géologiques.

« C’est un processus très conservateur, vous savez », a déclaré Waters, « et il y a probablement une bonne raison à cela parce que vous ne voulez pas établir la formalisation de l’unité si elle n’est pas fondée sur des preuves très solides. »

Il a ajouté qu’il est également possible que la communauté géologique décide que l’Anthropocène est simplement une nouvelle étape dans l’époque de l’Holocène (après le Meghalayan, qui a commencé il y a 4 200 ans ), et non une nouvelle époque en soi.

Dans tous les cas, le groupe de travail sur l’Anthropocène espère qu’une décision sera prise à temps pour le Congrès géologique international de Busan, en Corée, en août 2024.