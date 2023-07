Lac canadien choisi comme berceau du Golden Spike, aube d’une nouvelle époque

Une équipe de géologues a conclu, après avoir étudié des sites du monde entier, qu’un petit lac profond dans le sud de l’Ontario devrait marquer la naissance du monde moderne.

Quelques couches de sédiments d’environ 1950 au fond du lac Crawford, disent-ils, montrent plus clairement que partout ailleurs comment les activités humaines ont modifié le fonctionnement de la planète au point qu’une nouvelle époque géologique devrait être déclarée : l’Anthropocène, ou l’âge de personnes.

« Cela donne un peu à réfléchir », a déclaré Francine McCarthy, une géologue de l’Université Brock qui faisait partie de l’équipe de recherche du groupe de travail sur l’anthropocène de l’Union internationale des sciences géologiques.

« Dans ce court laps de temps, le système s’est renversé et ne peut pas revenir à ce qu’il était. »

Son groupe affirme que le lac le long de l’escarpement du Niagara devrait être considéré comme l’emplacement du soi-disant « Golden Spike » marquant le début de l’Anthropocène. La recommandation a été annoncée mardi lors du Congrès international de stratigraphie à Lille, en France.

Les géologues doivent débattre de la question, y compris si l’Anthropocène doit être déclaré du tout, à l’automne. La question doit faire l’objet d’un vote final à l’Union internationale des sciences géologiques en août 2024.

Cela mettra fin à un débat que les géologues ont eu depuis 2009 : les humains ont-ils suffisamment profondément modifié le fonctionnement de la planète pour changer sa géologie, et si oui, faut-il déclarer une nouvelle époque géologique ?

Certains géologues ont initialement suggéré qu’une nouvelle époque devrait commencer avec la révolution industrielle, lorsque la combustion des combustibles fossiles a commencé pour de bon.

Mais beaucoup préfèrent actuellement l’année 1950.

C’est alors que le plutonium-239 commence à apparaître dans les strates géologiques. L’élément n’existe pas dans la nature et est le résultat d’essais d’armes nucléaires à grande échelle.

L’année coïncide également avec le début de la soi-disant « Grande Accélération », une période où tout semblait soudainement décoller.

Un article de 2015 dans la revue Anthropocene Review a produit 12 graphiques sur tout, de la population au PIB en passant par l’utilisation d’engrais, la construction de barrages, la consommation d’énergie et les voyages internationaux. Ils ont tous grimpé en flèche vers 1950.

Beaucoup de ces accélérations apparaissent dans les archives géologiques.

L’utilisation d’engrais modifie les composés azotés qui sont déposés. Les changements atmosphériques modifient ce qui filtre du ciel.

« Tout ce qui sortait des cheminées ou des tuyaux d’échappement, c’est ce que nous voyons », a déclaré McCarthy.

Tous les 12 candidats considérés pour le Golden Spike ont montré les mêmes signaux, a déclaré McCarthy.

« C’est un tournant. Ça tourne en un clin d’œil, partout.

Les scientifiques ont choisi Crawford Lake en raison de la clarté et de la profondeur remarquables de ses archives sédimentaires. En raison de sa profondeur importante – 24 mètres – et de sa surface étroite de quelques hectares, les profondeurs de Crawford ne se mélangent jamais et sont essentiellement coupées du monde.

Cela laisse des couches pures de sédiments dérivant de la surface, laissant un enregistrement climatique et atmosphérique si intact que de grandes parties de celui-ci peuvent être lues année après année, remontant aux utilisateurs autochtones de la région au 13ème siècle.

Les marqueurs de la Grande Accélération sont clairs à Crawford, a déclaré McCarthy.

« Les tests effectués dans des laboratoires indépendants confirment que chacune de ces choses comme les dominos change très, très rapidement vers 1950 », a-t-elle déclaré lors d’un point de presse la semaine dernière.

« Je pense donc que c’est pour cette raison que le groupe de travail sur l’anthropocène a finalement choisi notre site. »

McCarthy a reconnu que certains géologues ne sont toujours pas convaincus par la nécessité d’une nouvelle époque.

«Cela n’a jamais été fait auparavant pour quelque chose d’aussi récent et d’aussi court intervalle. Il rencontre une certaine résistance parce que c’est hors norme.

D’autres soutiennent que tout au plus, 1950 pourrait marquer le début d’une nouvelle ère de notre époque actuelle, l’Holocène maintenant vieux de 12 000 ans. On l’appellerait l’âge crawfordien.

Quoi qu’il en soit, McCarthy a déclaré que le concept unit la géologie aux sciences humaines.

« Les historiens et les géologues n’ont généralement pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Mais dans le cas de l’Anthropocène, oui. »

L’idée a également fait son chemin dans la culture populaire.

« Cela résonne avec les gens », a-t-elle déclaré.

Au moins, MCarthy a déclaré que la sélection de Crawford Lake comme Golden Spike de l’Anthropocène définirait enfin ce que nous entendons par ce terme.

« Lorsque nous prononçons le mot Anthropocène suivi du mot époque, nous entendons précisément ce qui est défini sur la base de Crawford Lake. C’est ce que ferait le Golden Spike.

