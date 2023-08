Oubliez la marche sur la pointe des pieds à travers les tulipes, il est temps de vous promener parmi les tournesols à McMillan Farms à Kelowna.

Amenez vos enfants, votre rendez-vous amoureux ou votre chien pour découvrir les hectares de fleurs du sud-est de Kelowna.

À leur arrivée à l’endroit idyllique, les visiteurs peuvent dire bonjour aux chèvres et aux poulets avant de sauter dans la remorque pour une balade pittoresque en tracteur vers le champ de tournesols. Après avoir déambulé dans le labyrinthe, pris des photos et mangé un morceau au food truck, les gens peuvent dire bonjour aux ânes Luke et Anakin et aux chevaux qui paissent dans les champs environnants.

Les chiots en laisse sont plus que bienvenus dans le labyrinthe de tournesols, a déclaré Ron McMillan, propriétaire de la ferme et amoureux des chiens.

Le journaliste adjoint Ranger le chien a visité le champ de tournesols au coucher du soleil et a aimé se promener dans le labyrinthe et se faire gratter par McMillan.

Ranger aimerait avertir les autres chiots qu’il existe de nombreuses opportunités de photos dans le labyrinthe de tournesols où les pattes peuvent faire poser leurs cabots pour des photos « ennuyeuses ».

Sa partie préférée de l’excursion était le fromage qu’il a obtenu pour avoir posé sur toutes les photos et sa deuxième partie préférée du voyage a été d’explorer et de renifler le labyrinthe de tournesols.

« Il y a beaucoup d’odeurs vraiment intéressantes provenant de l’enclos des chevaux et des ânes à McMillan Farms », a déclaré Ranger.

La ferme est ouverte le jeudi à partir de 16h. jusqu’à 19h, le vendredi à partir de 16h. jusqu’à 21h, le samedi 10h jusqu’à 21h et le dimanche à partir de 10h. jusqu’à 18h

Des fleurs sont également disponibles à l’achat.

À l’automne, le populaire champ de citrouilles, la promenade en charrette et le labyrinthe seront ouverts.

Pour plus d’informations et pour acheter des billets, visitez mcmillanfarms.ca.

@kelownacapnews Le journaliste adjoint Ranger a visité les fermes McMillan et a écrit une critique sur kelownacapnews.com 🌻 ♬ Barbie World (avec Aqua) [From Barbie The Album] – Nicki Minaj & Ice Spice & Aqua

