1. Labyrinthe de maïs hanté du verger Jonamac : 19h à 22h30 20, 21, 27, 28 octobre, Jonamac Orchard, 19412 Shabbona Road, Malte. Billets chronométrés vendus pour le labyrinthe de 10 acres, destiné aux 13 ans et plus.

Aussi : Festival d’automne et cueillette de pommes : de 9 h à 17 h 30, le 21 octobre, Jonamac Orchard, 19412 Shabbona Road, Malte. Animation familiale à 10h par le showman Jason Kollum ; musique live par Tutti Loops de 13h à 16h. Service de déjeuner assuré par For Your Apetito et The Olive Branch food trucks.

Pour plus d’informations, visitez www.jonamacorchard.com.

2. Stage Coach Players présente « The Night Witches » : Se déroule à 19 h 30 du 19 au 21, 27 et 28 octobre ; 14 heures les 22 et 28 octobre, au théâtre, 126 S. Fifth St., DeKalb. Parmi les premières femmes à participer au combat aérien, les Night Witches, le 588th Night Bomber Regiment, ont volé dans des avions dépouillés faits de toile et de bois et ont largué des bombes sur les camps nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pour plus d’informations et pour acheter des billets, visitez www.stagecoachplayers.com.

3. « Tin Woman » du Indian Valley Theatre : Se déroule à 19 h 30 les 20 et 21 octobre, à 14 h le 22 octobre au Sandwich Opera House, 140 E. Railroad St., Sandwich. La « Tin Woman » est basée sur des événements réels et raconte, avec humour, l’histoire d’une femme nommée Joy qui n’est pas sûre de mériter une seconde chance après une transplantation cardiaque. Un couple, quant à lui, pleure la mort de leur fils, Jack, dont le cœur a été donné.

Pour plus d’informations et pour acheter des billets, visitez www.indianvalleytheatre.com.

4. Cadeau gratuit de citrouilles Sycamore Lions : Entrez dans l’esprit du Sycamore Pumpkin Festival (gratuitement) à 10 h le 21 octobre à la statue hommage à Wally Thurow dans les rues Somonauk et Elm. Des citrouilles gratuites seront fournies par le Lions Club et le Theis Farm Market. Le Sycamore Lions Club organise également le concours annuel de décoration de citrouilles lors du Pumpkin Fest, qui se déroule du 25 au 29 octobre au centre-ville. Les participants pourront déposer leurs citrouilles décorées le mercredi 25 octobre, date du coup d’envoi du festival.

Pour plus d’informations, visitez www.sycamorepumpkinfestival.com.

5. Concours de costumes Howl-O-Ween : Commence à 10h30 le 21 octobre au Katz Dog Park, 393 W. Dresser Road, DeKalb. Organisé par le district de DeKalb Park. Amenez votre chien costumé au parc canin pour le concours de costumes annuel. Libre de participer. Des prix sont décernés pour le plus « effrayant », « hurlant » avec rire et le meilleur combo propriétaire/animal de compagnie. Inscrivez votre chien sur place entre 10h30 et 11h. Le jugement débutera à 11h.

Pour plus d’informations, visitez www.dekalbparkdistrict.com.

