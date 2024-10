Labyrinthe d’adaptateurs, les correctifs logiciels obtiennent un GPU dédié fonctionnant sur un Raspberry Pi

En fait, pour que le GPU fonctionne, il fallait patcher le noyau Linux pour inclure le pilote AMDGPU open source, qui comprend un support de bras et fournit un support décent pour le RX 460 (Geerling dit que la carte et son architecture Polaris ont été choisies parce qu’elles étaient suffisamment récentes pour être pratiquement utiles et pour être prises en charge par le pilote AMDGPU, suffisamment anciennes pour que la prise en charge des pilotes soit assez mature, et parce que la carte est bon marché et utilise PCIe 3.0). Les GPU de Nvidia ne sont généralement pas vraiment une option pour des projets comme celui-ci car les pilotes open source sont loin derrière ceux disponibles pour les GPU Radeon.

Une fois les différents correctifs du noyau appliqués et le noyau recompilé, l’installation du micrologiciel graphique d’AMD a permis à la sortie graphique et à l’accélération 3D de fonctionner plus ou moins normalement.

Malgré leur âge et leur relative simplicité graphique, l’exécution Destin 3 ou Smoking Racer sur le GPU du Pi 5 est un défi de taille, même à 1080p. Le RX 460 était capable de fonctionner les deux en 4K, mais avec certains paramètres réduits ; Geerling a également déclaré que la carte rendait l’interface utilisateur du système d’exploitation Pi de manière fluide en 4K (le GPU intégré du Pi prend en charge la sortie 4K, mais les choses deviennent rapidement floues dans notre expérience, en particulier lors de l’utilisation de plusieurs moniteurs).

Même s’il s’agit d’un succès mitigé, tout ce qui est aussi hacky aura probablement au moins quelques problèmes logiciels ; Geerling a noté que l’accélération graphique dans le navigateur Chromium et la prise en charge de l’encodage et du décodage vidéo accélérés par GPU ne fonctionnaient pas correctement.

La plupart des propriétaires de Pi ne voudront pas s’épuiser et recréer eux-mêmes cette configuration, mais il est intéressant de voir des progrès en matière d’utilisation de GPU dédiés avec les processeurs Arm. Jusqu’à présent, les puces Arm dans tous les principaux écosystèmes logiciels, notamment Windows, macOS et Android, étaient pour la plupart limitées à l’utilisation de leurs propres GPU intégrés. Mais si les processeurs Arm veulent vraiment rivaliser avec ceux d’Intel et d’AMD dans tous les segments du marché des PC, nous aurons éventuellement besoin d’une meilleure prise en charge des puces graphiques externes.