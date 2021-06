L’abus sexuel du personnel alors qu’il exerçait ses fonctions revient pour mordre l’ancien maire de Corée du Sud, désormais condamné à 3 ans de prison

Oh a été condamné mardi, un peu plus d’un an après avoir démissionné de son poste de maire de Busan à la suite de multiples allégations d’abus sexuels. En plus de sa peine, Oh a également reçu l’ordre de suivre des conseils et a été interdit pendant cinq ans de travailler avec des personnes vulnérables, à compter de sa sortie de prison.

L’ancien maire – qui a déclaré aux journalistes à la cour que « tous les défauts sont en moi » – a été accusée l’année dernière d’avoir tripoté un membre du personnel de la ville dans son bureau, ce qui aurait entraîné chez elle des troubles de stress post-traumatique. Une autre femme qui avait travaillé avec Oh a également fait des allégations similaires d’agression sexuelle.

Après avoir démissionné en avril 2020, Oh – membre du Parti démocrate du président sud-coréen Moon Jae-in – a admis qu’il avait « fait un contact physique inutile » avec la femme qui l’accusait de tâtonnements et qu’il a depuis « a réalisé que cela pouvait équivaloir à une agression sexuelle ».

« Quelle que soit la gravité de mon acte, j’admets qu’il ne peut être pardonné », il a dit.

Bien que l’équipe de défense d’Oh ait tenté de faire valoir que le comportement du maire de 72 ans était dû à son état cognitif déclinant, le tribunal a statué que « Il est difficile de croire que l’accusé a un degré de déficience cognitive qui aurait influencé ses actions lorsqu’il commettait les crimes. »

Depuis la démission de Oh l’année dernière, Busan a eu quatre maires, dont trois ont été maires par intérim pour des périodes allant de trois jours à plus de neuf mois. Park Heong-joon, membre du Parti conservateur du pouvoir populaire, est l’actuel maire de Busan depuis son entrée en fonction en avril.

