L’abus raciste des joueurs anglais est «impardonnable», déclare l’entraîneur Gareth Southgate

Gareth Southgate a condamné les abus racistes « impardonnables » visant les trois joueurs anglais qui ont raté les tirs au but dimanche Euro 2020 défaite finale contre l’Italie.

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été victimes de railleries écoeurantes sur les réseaux sociaux à la suite de la défaite 3-2 aux tirs au but à Wembley.

Alors que certaines personnes s’identifiant comme des fans anglais ont utilisé des insultes raciales pour blâmer le trio pour la défaite, d’autres messages offensants étaient accompagnés de hashtags « Forza Italia ».

Les joueurs anglais ont pris une position ferme contre le racisme lors du tournoi, s’agenouillant avant tous leurs matchs, y compris la finale de dimanche.

« Il est impardonnable que certains d’entre eux soient maltraités », a déclaré le patron de l’Angleterre, Southgate, lors d’une conférence de presse lundi.

« Une partie vient de l’étranger, on nous l’a dit, mais une partie vient de ce pays.

«Nous avons été un phare pour rassembler les gens et l’équipe nationale représente tout le monde. Nous avons ressenti l’énergie et la positivité des fans et j’en suis incroyablement fier. »

Après avoir tristement manqué un penalty crucial lors de la défaite de l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 96 contre l’Allemagne, Southgate sait ce que c’est que de subir des railleries et des railleries après une défaite aussi atroce.

LIRE AUSSI | « Je suis Marcus Rashford, un homme noir de 23 ans », un attaquant anglais désolé pour la pénalité manquée, pas pour son identité après avoir été victime d’abus racistes

De nombreux joueurs anglais passés et présents, dont David Beckham et Raheem Sterling, ont été vilipendés par les fans des Three Lions après des échecs majeurs dans les tournois.

Southgate a déclaré que s’assurer que ses stars étaient soutenues après le chagrin de pénalité était « au sommet de sa pensée ».

« Nous devons nous assurer que nous sommes là, et alignés avec leur club, et nous assurer que nous nous occupons de ces garçons, absolument », a-t-il déclaré.

La décision de Southgate d’envoyer Rashford et Sancho dans les derniers instants de la prolongation, en particulier pour qu’ils puissent tirer des pénalités, a suscité des critiques après que le pari se soit retourné contre lui.

Mais il a surtout reçu d’énormes éloges sur et en dehors du terrain depuis qu’il a pris la direction de l’Angleterre en 2016.

« L’estomac a été arraché »

Après des années de sous-performances pour l’Angleterre, Southgate a guidé l’équipe vers les demi-finales de la Coupe du monde 2018 en Russie avant de les emmener au bord de leur premier titre majeur en 55 ans à l’Euro 2020.

Le directeur général de l’Association anglaise de football, Mark Bullingham, a déclaré lors du tournoi qu’il souhaitait confier à Southgate un nouveau contrat le gardant en poste jusqu’après le prochain championnat d’Europe en 2024.

L’accord actuel du joueur de 50 ans doit expirer après la Coupe du monde de l’année prochaine au Qatar et bien qu’il veuille remporter la Coupe du monde 2022, il n’est pas prêt à s’engager davantage.

« Je ne pense pas que le moment soit venu de penser à quoi que ce soit », a-t-il déclaré.

« Nous devons nous qualifier pour le Qatar mais j’ai besoin de temps pour m’éloigner et regarder le match et réfléchir à l’ensemble du tournoi. J’ai besoin d’une pause. »

Pour l’instant, Southgate va panser ses plaies après le moment le plus douloureux de sa carrière de manager.

« Ce n’est finalement pas là où nous voulions en venir et quand vous êtes si près, c’est encore plus douloureux », a-t-il déclaré. « Bien sûr, j’ai l’impression que mon estomac a été arraché ce matin. »

LIRE AUSSI | Le défenseur anglais Tyrone Mings claque le ministre de l’Intérieur Priti Patel ; L’accuse d’avoir « attisé le feu » du racisme

Une fois qu’il aura accepté l’échec final, Southgate s’attend à se sentir beaucoup plus positif quant à l’avenir d’une jeune équipe dynamique

« Nous en avions sept dans l’équipe de départ de la Russie et cette expérience a été essentielle tout au long des grands matches de ce tournoi », a-t-il déclaré.

«Donc, pour ajouter les jeunes joueurs au moment où nous l’avons fait, le cycle et les attentes du groupe sauront ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau pour gagner. Cela devrait être un processus qui nous sera très utile. »

