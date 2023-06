L’abus raciste de Vinícius Júnior met en évidence un problème enraciné dans le football

MADRID (AP) – Suspendue à un pont routier à Madrid, une effigie de l’un des footballeurs noirs les plus célèbres au monde se dresse comme un rappel graphique du racisme qui balaie le football européen.

En vérité, les signes sont partout.

En Italie, où des chants de singe ont tourbillonné autour du stade en avril alors qu’un joueur noir célébrait un but. En Angleterre, où une peau de banane lancée par une foule hostile lors d’un match dans le nord de Londres a atterri aux pieds d’un joueur noir après avoir marqué un penalty. En France, où les joueurs noirs de l’équipe nationale masculine ont été la cible d’horribles abus raciaux en ligne après avoir perdu lors de la finale de la Coupe du monde l’an dernier.

Sortez de l’Europe et vous les trouverez aussi.

En Australie, où il y avait des bruits de singe et des chants fascistes lors de la finale de la Coupe d’Australie l’an dernier. En Amérique du Sud, où les matches de la plus grande compétition du continent, la Copa Libertadores, ont été gâchés par des chants de singe. En Afrique du Nord, où des joueurs noirs d’équipes visiteuses d’Afrique subsaharienne se sont plaints d’être la cible de chants racistes de la part de supporters arabes.

Manifestation d’un problème de société plus profond, le racisme est un problème vieux de plusieurs décennies dans le football – principalement en Europe mais observé dans le monde entier – qui a été amplifié par la portée des médias sociaux et une volonté croissante des gens de le dénoncer. Et dire qu’il y a seulement 11 ans, Sepp Blatter, alors président de l’instance dirigeante du football, la FIFA, a nié qu’il y avait du racisme dans le jeu, affirmant que tout abus devait être résolu par une poignée de main.

Le joueur noir actuellement soumis aux insultes racistes les plus vicieuses, implacables et les plus médiatisées est Vinícius Júnior, un Brésilien de 22 ans qui joue pour le Real Madrid, sans doute l’équipe de football la plus titrée d’Europe.

C’est autour du cou d’une effigie de Vinícius qu’une corde a été attachée et que le personnage a été suspendu à un viaduc près du terrain d’entraînement de Madrid dans la capitale espagnole en janvier. C’est Vinícius qui, il y a deux semaines lors d’un incident peut-être déterminant pour le jeu espagnol, a été réduit en larmes lors d’un match après avoir affronté un fan qui l’a traité de singe et lui a fait des gestes de singe.

C’est Vinícius qui émerge comme la principale voix noire dans la lutte contre le racisme, qui continue de tacher le sport le plus populaire au monde.

« J’ai un but dans la vie », a-t-il déclaré sur Twitter, « et si je dois continuer à souffrir pour que les générations futures n’aient pas à traverser ce genre de situations, je suis prêt et préparé. »

La plus grande préoccupation de Vinícius est que les autorités espagnoles du football ne font pas grand-chose pour arrêter les abus, ce qui fait du racisme une partie acceptée du jeu dans un pays où il joue depuis l’âge de 18 ans.

En effet, les fédérations du monde entier ont été trop lentes – dans certains cas, apparemment réticentes – à se doter du pouvoir de sanctionner les équipes pour le comportement raciste de leurs fans, malgré l’autorisation https://apnews.com/article/ soccer-racism-boateng-fifa-9c6a7d1038986a5cfae742c59f02b8a9 rité par la FIFA de le faire depuis 2013.

Des amendes ? Bien sûr. Des fermetures partielles de stade ? D’ACCORD. Mais des sanctions plus sévères, comme des déductions de points ou l’expulsion des compétitions ? Ils sont généralement réservés à des questions telles que la mauvaise gestion financière, et non les abus raciaux envers les joueurs.

Il en résulte de la frustration et un sentiment d’impuissance chez les joueurs noirs et ceux qui veulent les protéger. Interrogé sur ce qu’il s’attend à ce qu’il se passe après l’incident de Vinícius, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a répondu : « Rien. Parce que c’est arrivé plusieurs fois et rien ne se passe.

Les campagnes et slogans contre le racisme sont les bienvenus, mais de plus en plus considérés comme symboliques, en particulier lorsque les amendes infligées aux clubs ou aux fédérations pour abus raciaux commis par des supporters sont souvent si pitoyables.

Prenez la juxtaposition, en 2012, de l’instance dirigeante européenne de l’UEFA infligeant à la fédération espagnole de football une amende de 25 000 $ pour les fans qui dirigent des abus raciaux contre un joueur noir pour l’Italie pendant le championnat d’Europe avec, à peu près au même moment, un joueur danois condamné à cinq fois une amende. montant pour révéler un slip avec le nom d’un bookmaker dessus.

Les experts estiment que l’indignation mondiale, la réaction généralisée et l’élan de soutien à Vinícius à la suite de ses derniers abus pourraient marquer un tournant dans la lutte contre le racisme en Espagne. Cela a certainement touché une corde sensible au Brésil, où des manifestations ont eu lieu devant le consulat espagnol à Sao Paulo, tandis que la ligue espagnole cherche maintenant à accroître son pouvoir d’émettre des sanctions. Jusqu’à présent, son protocole consistait à détecter et à dénoncer les incidents et à transmettre les preuves aux tribunaux, où les affaires sont généralement classées.

Jacco van Sterkenburg, professeur de race, d’inclusion et de communication dans le football et les médias à l’Université Erasmus de Rotterdam, a déclaré que le racisme explicite dans les stades est plus accepté et normalisé dans certaines parties de la culture du football espagnol et du sud de l’Europe par rapport à des endroits comme l’Angleterre et le Pays-Bas, où les médias, les anciens joueurs et les fédérations de football ont ouvertement abordé la question.

« Quand, en tant qu’association de football, vous ne prenez pas une position ferme contre cela et que vous ne répétez pas ce message encore et encore, il réapparaîtra », a déclaré Van Sterkenburg lors d’un appel vidéo. « Vous devez répéter le message que ce n’est pas autorisé, ce n’est pas accepté. »

« Lorsque rien ne se passe, vous devez toujours répéter ce message. Certains clubs ont mis en place des programmes où ils répètent le message, même lorsque rien ne se passe. Il établit la norme, en permanence.

Jermaine Scott, professeur adjoint d’histoire à la Florida Atlantic University, a déclaré à l’AP que si le racisme manifeste n’est plus un problème récurrent dans les sports américains traditionnels, le racisme institutionnel est très évident, reflété par le manque d’entraîneurs et de cadres dans le paysage sportif. qui sont noirs, autochtones ou de couleur. Il voit aussi ce même racisme institutionnel dans le football européen.

Pour Scott, un joueur comme Vinícius pourrait être en contradiction avec les valeurs du football européen.

« Alors que le football se répandait dans le monde, différentes cultures se sont approprié le jeu et ont inculqué différentes valeurs, comme la créativité et l’innovation, et surtout, la joie, et certains diraient même la liberté », a déclaré Scott.

« Ainsi, lorsqu’un joueur comme Viní Jr. joue avec le style afro-brésilien classique, accompagné des célébrations de la samba, cela bouleverse le système de valeurs du football européen, qui a historiquement discipliné ceux qui contestent ces systèmes de valeurs. »

Le football a besoin d’une aide extérieure contre le racisme et l’obtient par le biais de militants anti-discrimination tels que Kick It Out en Grande-Bretagne et la LICRA en France. Le réseau Fare, un groupe paneuropéen mis en place pour lutter contre la discrimination dans le football, place des observateurs infiltrés dans la foule lors des plus grands matchs d’Europe pour détecter les chants racistes et les symboles extrémistes sur les banderoles.

Les fans sont également de plus en plus susceptibles de sensibiliser aux incidents racistes en les signalant aux fédérations et aux groupes de campagne ou en publiant des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux, le matériel étant souvent utilisé par les autorités comme preuve pour punir les auteurs.

Là encore, la croissance des médias sociaux a ses inconvénients en ce qui concerne l’amplification des abus racistes dans le football par rapport aux générations précédentes, où ils étaient principalement limités à l’intérieur des stades.

Désormais, les gens peuvent lancer des insultes racistes sur leur téléphone de manière anonyme, directement sur les comptes des meilleurs joueurs du monde sur Instagram et Twitter. Cela conduit au paradoxe des footballeurs, désireux de booster leurs marques, en utilisant les mêmes plateformes sur lesquelles ils sont abusés.

Quant aux joueurs noirs eux-mêmes, certains – comme Vinícius et d’autres comme Samuel Eto’o, Mario Balotelli et Romelu Lukaku – dénoncent les abus quand ils les voient, déterminés à mener la lutte contre le racisme. C’est ce que Paul Canoville, cible d’insultes racistes en tant que premier joueur noir du club anglais de Chelsea dans les années 1980, aurait souhaité faire.

« Ils devraient dire quelque chose sur-le-champ », a déclaré Canoville à propos des joueurs noirs. « Je ne l’ai pas fait à ce moment-là et j’ai dû en tirer des leçons. C’est quelque chose que j’enseigne aux joueurs prometteurs maintenant.

Van Sterkenburg et Scott ont déclaré que plus d’éducation et des sanctions plus sévères étaient essentielles dans la lutte en cours pour éradiquer le racisme. C’est aussi l’avis d’un ancien vainqueur de la Coupe du monde qui a joué en Espagne et a subi des abus similaires à Vinícius.

« Le racisme est ancré, c’est quelque chose auquel les gens sont habitués, c’est quelque chose qui se transmet d’une génération à l’autre », a déclaré le joueur, qui a refusé d’être nommé parce que son employeur actuel ne l’autorise pas à donner des interviews.

« Les gens pensent que c’est normal, quelque chose qui n’est pas faux, donc c’est difficile de lutter contre ça. Et nous ne pouvons même pas dire que c’est quelque chose qui s’améliorera avec le temps, car c’était la même chose il y a plusieurs décennies et rien n’a changé.

Douglas a rapporté de Sundsvall, en Suède.

Contes Azzoni et Steve Douglas, The Associated Press