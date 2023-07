« L’abus de pouvoir est évident », déclare un militant de Hong Kong visé par un mandat d’arrêt à l’étranger

Comme ça arrive7:48« L’abus de pouvoir est évident », déclare un militant politique de Hong Kong accusé de collusion étrangère

Nathan Law aimerait retourner dans un Hong Kong où il peut parler librement.

Mais l’activiste accusé dit qu’il pourrait s’écouler des « décennies » avant qu’il ne puisse rentrer chez lui.

« Je sais que je suis une cible du régime chinois, et je vais essayer de me protéger », a-t-il déclaré. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Lundi, la police de Hong Kong a accusé huit militants basés à l’étranger de Hong Kong d’atteintes à la sécurité nationale, notamment de collusion étrangère et d’incitation à la sécession.

La police a révélé lors d’une conférence de presse que parmi les accusés figurent Law et les militants Anna Kwok et Finn Lau, les anciens législateurs Dennis Kwok et Ted Hui, l’avocat et juriste Kevin Yam, le militant syndical Mung Siu Tat et le commentateur en ligne Yuan Gong-yi.

Ils sont recherchés en vertu d’une loi sur la sécurité nationale que Pékin a imposée à l’ancienne colonie britannique en 2020, peu après les manifestations anti-chinoises de l’année précédente. Le public de Hong Kong est prié de ne pas offrir de soutien financier aux accusés.

Les autorités ont émis des avis et des récompenses de 1 million de dollars HKD (environ 169 000 $ CAN) pour les informations menant à leur capture.

Les avis accusaient les militants de demander à des puissances étrangères d’imposer des sanctions à Hong Kong et à la Chine.

Des photos de huit militants qui ont reçu des mandats d’arrêt pour des infractions à la sécurité nationale sont affichées lors d’une conférence de presse à Hong Kong, le 3 juillet 2023. (Joyce Zhou/Reuters)

Law est accusé de collusion étrangère, incitant à la sécession pour avoir prétendument appelé à des sanctions et à la séparation de la ville de la Chine.

Law, qui est maintenant basé à Londres après avoir quitté Hong Kong en 2020, affirme que ces accusations sont basées sur un plaidoyer pacifique. Il estime qu’il devrait être libre de faire campagne pour l’avenir de sa ville.

« Si assister à tous ces séminaires et auditions et rencontrer des politiciens est de connivence avec des forces étrangères, alors la plupart des responsables de Hong Kong auraient maintenant des problèmes juridiques en appliquant la même norme », a-t-il déclaré.

« L’abus de pouvoir est vraiment flagrant. »

« Aucune personne rationnelle ne reviendrait »

Les autorités de Hong Kong ont reconnu que les accusés ne peuvent pas être arrêtés s’ils restent à l’étranger.

Law dit qu’il ne croit pas que le gouvernement puisse extrader les accusés s’ils restent sur place.

« Je ne pense pas que le gouvernement puisse nous extrader si nous restons dans des endroits où il n’y a pas d’extradition, ou là où il y a une loi plus stricte », a-t-il déclaré.

La Chine a été accusée de surveiller des personnes à l’étranger, mais au Royaume-Uni, Law compte sur son statut de réfugié pour obtenir la protection du gouvernement.

Il exhorte les gens à ne pas se conformer ou à ne pas répondre à la récompense, affirmant qu’il est légal de s’engager dans un travail de plaidoyer politique tant qu’il est en dehors de la Chine continentale.

« Si vous envisagez de le faire, je pense que vous devriez vraiment, vraiment avoir honte de vous parce que vous aidez un régime qui réprime nos droits humains fondamentaux », a-t-il déclaré.

REGARDER | La loi sur la sécurité nationale de Hong Kong trois ans plus tard : La loi sur la sécurité nationale de Hong Kong trois ans plus tard Trois ans après que la Chine a introduit une loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong qui a réprimé les manifestations anti-gouvernementales, la ville a changé. Saša Petricic de CBC a trouvé une atmosphère différente où la dissidence demeure, mais c’est beaucoup plus calme.

Plusieurs des militants accusés ont déclaré qu’ils ne cesseraient pas leur travail de plaidoyer à Hong Kong.

Kevin Yam, que la police a accusé d’avoir rencontré des responsables étrangers pour mettre en œuvre des sanctions contre des responsables, des juges et des procureurs de Hong Kong, a déclaré qu’il était de son devoir de continuer à plaider.

« C’est mon devoir (…) de continuer à dénoncer la répression qui se déroule en ce moment, contre la tyrannie qui règne désormais sur la ville qui était autrefois l’une des plus libres d’Asie », a-t-il déclaré à Reuters.

Yam, chercheur principal au Centre de droit asiatique de l’Université de Georgetown, vit en Australie depuis 2021 avec un visa de transition.

« Hong Kong me manque, mais dans l’état actuel des choses, aucune personne rationnelle n’y retournerait », a-t-il déclaré.

Pour Law, poursuivre le travail de plaidoyer malgré les circonstances sonne trop vrai.

« C’est ce qui peut vraiment aider Hong Kong », a-t-il déclaré.

Le chemin du retour à la maison

Law fait profil bas dans sa vie de tous les jours.

« J’ai vécu une vie relativement discrète », a-t-il déclaré.

Law espère pouvoir retourner dans un pays où le paysage politique a changé : où les gens peuvent se rassembler librement contre leur gouvernement et discuter de politique sans crainte.

« J’essaie de poser les briques du pont qui me ramènerait chez moi », a-t-il déclaré. « Et c’est ce que je fais. »