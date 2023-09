L’abus de médicaments contre le TDAH dans les écoles est un « signal d’alarme »

CNN

—



Dans certains collèges et lycées des États-Unis, un adolescent sur quatre déclare avoir abusé de stimulants sur ordonnance pour traiter un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité au cours de l’année précédente, selon une nouvelle étude.

« Il s’agit de la première étude nationale à examiner l’usage non médical de stimulants sur ordonnance par les élèves des collèges et lycées, et nous avons découvert un très large éventail d’abus », a déclaré l’auteur principal Sean Esteban McCabe, directeur du Centre d’étude. département de drogues, d’alcool, de tabagisme et de santé de l’Université du Michigan à Ann Arbor.

« Dans certaines écoles, il y avait peu ou pas d’abus de stimulants, tandis que dans d’autres écoles, plus de 25 % des élèves avaient utilisé des stimulants de manière non médicale », a déclaré McCabe, qui est également professeur de sciences infirmières à la School of Nursing de l’Université du Michigan. «Cette étude est un signal d’alarme majeur.»

Selon des études antérieures, les utilisations non médicales de stimulants peuvent inclure la prise d’une dose supérieure à la dose normale pour planer, ou la prise du médicament avec de l’alcool ou d’autres drogues.

Les étudiants abusent également des médicaments ou « utilisent une pilule que quelqu’un leur a donnée en raison d’un sentiment de stress autour des universitaires – ils essaient de veiller tard et d’étudier ou de terminer leurs devoirs », a déclaré le pédiatre Dr Deepa Camenga, directeur associé des programmes pédiatriques à l’université. Programme Yale en médecine de la toxicomanie à New Haven, Connecticut.

« Nous savons que cela se produit dans les collèges. L’un des principaux enseignements de la nouvelle étude est que l’usage abusif et le partage de médicaments stimulants sur ordonnance se produisent dans les collèges et lycées, et pas seulement à l’université », a déclaré Camenga, qui n’a pas participé à l’étude.

Publiée mardi dans la revue JAMA Network Open, l’étude a analysé les données collectées entre 2005 et 2020 par Monitoring the Future, une enquête fédérale qui mesure chaque année la consommation de drogues et d’alcool chez les élèves du secondaire à l’échelle nationale depuis 1975.

Dans l’ensemble de données utilisé pour cette étude, des questionnaires ont été remis à plus de 230 000 adolescents de huitième, 10e et 12e années dans un échantillon représentatif à l’échelle nationale de 3 284 écoles secondaires.

Les écoles ayant les taux de adolescents utilisant des médicaments prescrits pour le TDAH Selon l’étude, les étudiants étaient environ 36 % plus susceptibles d’avoir abusé de stimulants sur ordonnance au cours de l’année écoulée. Les écoles où peu ou pas d’élèves utilisent actuellement de tels traitements ont eu beaucoup moins de problèmes, mais ceux-ci n’ont pas disparu, a déclaré McCabe.

« Nous savons que les deux plus grandes sources sont les restes de médicaments, peut-être provenant de membres de la famille tels que les frères et sœurs, et les demandes de pairs qui pourraient fréquenter d’autres écoles », a-t-il déclaré.

Selon l’étude, les écoles des banlieues de toutes les régions des États-Unis, à l’exception du Nord-Est, présentaient des taux plus élevés d’abus de médicaments contre le TDAH chez les adolescents, tout comme les écoles où un ou plusieurs parents avaient généralement un diplôme universitaire.

Les écoles comptant plus d’élèves blancs et celles qui avaient des niveaux moyens de consommation excessive d’alcool étaient également plus susceptibles de voir des adolescents abuser de stimulants.

Au niveau individuel, les étudiants qui déclaraient avoir consommé de la marijuana au cours des 30 derniers jours étaient quatre fois plus susceptibles d’abuser de médicaments contre le TDAH que les adolescents qui n’en consommaient pas, selon l’analyse.

De plus, les adolescents qui déclaraient consommer des médicaments pour le TDAH actuellement ou dans le passé étaient environ 2,5 % plus susceptibles d’avoir abusé de ces stimulants par rapport aux adolescents. des pairs qui n’avaient jamais consommé de stimulants, selon l’étude.

« Mais ces résultats ne sont pas uniquement motivés par des adolescents atteints de TDAH qui abusent de leurs médicaments », a déclaré McCabe. « Nous avons quand même trouvé une association significative, même lorsque nous avons exclu les étudiants à qui on n’avait jamais prescrit de traitement pour le TDAH. »

La collecte de données pour l’étude s’est déroulée jusqu’en 2020. Depuis lors, de nouvelles statistiques montrent que les prescriptions de stimulants ont augmenté de 10 % en 2021 dans la plupart des groupes d’âge. Dans le même temps, il y a eu une pénurie nationale d’Adderall, l’un des médicaments contre le TDAH les plus populaires, laissant de nombreux patients incapables de remplir ou de renouveler leurs ordonnances.

Les enjeux sont élevés : une prise inappropriée de médicaments stimulants au fil du temps peut entraîner des troubles liés à l’usage de stimulants, qui peuvent conduire à l’anxiété, à la dépression, à la psychose et aux convulsions, selon les experts.

En cas de surconsommation ou d’association avec de l’alcool ou d’autres drogues, des conséquences soudaines sur la santé peuvent survenir. Les effets secondaires peuvent inclure « la paranoïa, des températures corporelles dangereusement élevées et un rythme cardiaque irrégulier, surtout si les stimulants sont pris à fortes doses ou autrement qu’en avalant une pilule », selon la Substance Abuse and Mental Health Services Administration.

La recherche a également montré que les personnes qui abusent des médicaments contre le TDAH sont très susceptibles de souffrir de troubles liés à l’usage de plusieurs substances.

Selon les experts, l’abus de drogues stimulantes s’est accru au cours des deux dernières décennies, à mesure que de plus en plus d’adolescents reçoivent un diagnostic et se voient prescrire ces médicaments. Il a été démontré qu’un lycéen sur neuf déclare suivre un traitement stimulant pour le TDAH, a déclaré McCabe.

Pour les enfants atteints de TDAH qui utilisent leurs médicaments de manière appropriée, les stimulants peuvent constituer un traitement efficace. Ils « protègent la santé de l’enfant », a déclaré Camenga. « Les adolescents diagnostiqués, traités correctement et suivis s’en sortent très bien : ils courent un risque moindre de nouveaux problèmes de santé mentale ou de nouveaux troubles liés à l’usage de substances. »

La solution au problème de l’abus de stimulants chez les adolescents des collèges et lycées ne consiste pas à limiter l’utilisation des médicaments aux enfants qui en ont réellement besoin, a souligné McCabe.

« Au lieu de cela, nous devons examiner très attentivement les stratégies scolaires qui sont plus ou moins efficaces pour freiner l’abus de médicaments stimulants », a-t-il déclaré. « Les parents peuvent s’assurer que les écoles fréquentées par leurs enfants disposent d’un stockage sûr pour les médicaments et de politiques de distribution strictes. Et renseignez-vous sur la prévalence des abus – ces données sont disponibles pour chaque école.

Les familles peuvent également aider en discutant avec leurs enfants de la manière de gérer leurs pairs qui les approchent pour leur demander une pilule ou deux pour faire la fête ou organiser une séance d’étude toute la nuit, a-t-il ajouté.

« Vous seriez surpris du nombre d’enfants qui ne savent pas quoi dire », a déclaré McCabe. « Les parents peuvent jouer un rôle avec leurs enfants pour leur donner des options sur ce qu’ils doivent dire afin qu’ils soient prêts lorsque cela se produit. »

Parents et tuteurs Il devrait toujours conserver les médicaments contrôlés dans une boîte sécurisée, et ne devrait pas avoir peur de compter les pilules et de rester au courant des premiers renouvellements, a-t-il ajouté.

« Enfin, si les parents soupçonnent un quelconque abus, ils doivent contacter immédiatement le médecin prescripteur de leur enfant », a déclaré McCabe. «Cet enfant devrait être dépisté et évalué immédiatement.»