L’abus de l’argent des contribuables ou ses goûts musicaux ?

C’est une mauvaise journée pour Ferdinand Marcos Jr., président des Philippines, après qu’il a été révélé qu’il avait utilisé un hélicoptère pour se rendre à un concert de Coldplay.

Il y a là de quoi inquiéter les citoyens. Il s’agit avant tout d’une mauvaise utilisation de l’argent des contribuables. Marcos étant un assez grand fan de Coldplay pour prendre un hélicoptère pour les voir ne ravira pas non plus ses électeurs.

Les deux sont mauvais, mais lequel est le pire ?

Maintenant, je ne suis pas sûr que vous connaissiez la grande région métropolitaine de Manille, mais d’après Le gardien, la circulation là-bas peut devenir assez mauvaise. En fait, cela peut devenir si grave…

À quel point est-ce grave?!

Le trafic de Manille peut atteindre donc Il est dommage que 40 000 personnes tentant d’assister à une émission de Coldplay puissent transformer ce trafic en « une menace potentielle pour la sécurité de notre président », selon le Presidential Security Group.

Je comprends. La sécurité est primordiale. Si on me donne le choix entre être en sécurité ou non, j’opterai pour la sécurité 99 fois sur 100.

Il y a encore 1% du temps où j’ai envie de vivre en marge…

Malgré la décision de pécher par excès de sécurité, le militant Renato Reyes a qualifié la décision de Marcos d’entendre l’ex-mari de la dame aux bougies vaginales jouer une chanson intitulée « Clocks », une « grave insulte envers des millions de navetteurs philippins ».

Je comprends aussi ce côté-là. Cela ne semble pas être la façon la plus utile d’utiliser l’argent des contribuables.

Le président des Philippines a pris un hélicoptère pour voir cela. (Photo de Paul Kane/Getty Images)

Les gens seraient-ils moins contrariés s’il s’agissait d’un groupe qui n’est pas aussi nul que Coldplay ?

Cependant, je ne peux m’empêcher de penser que Marcos ne ressentirait pas autant de chaleur s’il allait voir un autre concert. Un d’un groupe qui n’était pas – oh, comment devrais-je dire ça – nul ?

Si Marcos disait : « Ouais, j’ai sauté dans l’hélicoptère pour aller voir Paul McCartney », je ne pense pas que les gens seraient excités, mais ils comprendraient. Je pense que la plupart des gens gaspilleraient l’argent des contribuables pour voir un Beatle. Je le ferais certainement.

Cependant, certaines personnes au verre à moitié plein pensent que le fait que le président prenne un hélicoptère pour voir un groupe merdique pourrait contribuer à mettre en lumière les problèmes de circulation de la ville.

« Peut-être que le trafic épouvantable qui a forcé le premier couple à prendre un hélicoptère mettra fin au déni au sein de l’Autorité de développement métropolitaine de Manille selon lequel la région de la capitale philippine connaît les pires embouteillages parmi les « métros » au monde. » Étoile philippine » a écrit la chroniqueuse Ana Marie T Pamintuan.

Peut-être que cela apportera du changement. Cependant, un mec qui a décidé de voir Coldplay n’est pas du genre à se soucier de ce que disent les autres.

