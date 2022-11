L’abus d’antibiotiques peut vous blesser, prévient le pharmacien de l’hôpital Morris – Shaw Local

COVID-19[FEMININEGrippeLevirusrespiratoiresyncytial

Les virus saisonniers sont en pleine vigueur – et la pharmacienne clinicienne Becca Capshaw souhaite que les gens connaissent la résistance aux antibiotiques et le bon usage des antibiotiques.

Capshaw dirige le programme de gestion des antibiotiques à l’hôpital Morris.

“Nous avons ce besoin de recevoir quelque chose quand nous nous sentons mal”, a déclaré Capshaw. “Je vais aux soins rapides avec un mal de gorge et je m’attends à ce qu’ils me fournissent un antibiotique pour le réparer.”

Une dépendance excessive et une utilisation excessive des antibiotiques peuvent entraîner une résistance aux antibiotiques, également appelée résistance aux antimicrobiens, a déclaré Capshaw.

Le problème

Les Centers for Disease Control ont qualifié la résistance aux antibiotiques de “menace urgente”. La résistance aux antibiotiques a tué au moins 1,27 million de personnes dans le monde en 2019 et a été associée à près de 5 millions de décès supplémentaires, selon le CDC.

Plus de 2,8 millions d’infections résistantes aux antimicrobiens surviennent aux États-Unis chaque année, tuant plus de 35 000 personnes, a également déclaré le CDC.

Capshaw a déclaré que la résidence des antibiotiques se produisait généralement dans les établissements de soins de longue durée. dit Capshaw. Mais maintenant, c’est dans la communauté et plus difficile à traiter.

Les antibiotiques sont appropriés pour les infections bactériennes, telles que l’angine streptococcique. Mais les antibiotiques ne fonctionneront pas sur les infections virales, telles que le rhume, la grippe, le VRS et le COVID, a déclaré Capshaw.

[ Experts say less exposure to respiratory syncytial virus the past 2 years may be driving the surge. ]

Maintenant, les virus peuvent entraîner des infections bactériennes secondaires. C’est à ce moment-là que les médecins peuvent prescrire des antibiotiques, non pas pour traiter le virus mais pour traiter l’infection secondaire, comme une infection de l’oreille ou des sinus, a déclaré Capshaw.

“[People may say] “Oh, les antibiotiques ont réparé mon COVID” alors que ce n’est pas du tout l’histoire », a déclaré Capshaw.

Comment fonctionnent les antibiotiques

Capshaw a déclaré que les antibiotiques agissent soit en tuant les bactéries à l’origine de la maladie, soit en inhibant la croissance des bactéries.

La résistance aux antibiotiques ne signifie pas que la personne qui prend l’antibiotique devient résistante. Cela signifie que les bactéries ou les champignons réels résistent – ​​voire déjouent – ​​les médicaments mêmes qui devraient les combattre, a-t-elle déclaré.

De plus, les bactéries résistantes peuvent partager leurs gènes résistants avec d’autres bactéries, même des bactéries qui n’ont pas rencontré d’antibiotiques, a-t-elle déclaré.

“C’est terrifiant”, a déclaré Capshaw.

Lorsque les médecins prescrivent des antibiotiques, ils tiennent compte de plusieurs facteurs, tels que le type d’infection, l’âge du patient, les autres médicaments que le patient prend, a déclaré Capshaw.

Mais lorsque l’antibiotique optimal ne fonctionne pas, d’autres antibiotiques sont essayés, dit-elle. Cela peut prolonger l’infection et entraîner des effets secondaires et des complications, a-t-elle déclaré.

Certaines infections sont résistantes à plusieurs antibiotiques, a-t-elle dit, laissant le corps combattre l’infection par lui-même – s’il le peut.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que certaines infections deviennent plus difficiles à traiter – empoisonnement du sang, maladies d’origine alimentaire, gonorrhée, pneumonie et tuberculose – dues à la résistance aux antibiotiques.

Malheureusement, il n’y a pas vraiment beaucoup de classes d’antibiotiques.

“Il faut beaucoup de temps pour en développer de nouveaux”, a déclaré Capshaw.

Prendre des antibiotiques de façon responsable

Capshaw a suggéré des moyens de prévenir les infections. Lavez soigneusement les coupures avec de l’eau et du savon. Lavez-vous souvent les mains. Se faire vacciner.

“Si vous cherchez un traitement médical et qu’il est déterminé qu’un antibiotique est nécessaire, prenez-le tel que prescrit pendant toute la durée du traitement”, a déclaré Capshaw. “C’est aussi important pour prévenir la résistance.”

N’utilisez pas d’antibiotiques restants, même si la nouvelle maladie ressemble beaucoup à l’ancienne, a-t-elle déclaré. Et n’acceptez pas non plus les restes d’antibiotiques de vos amis.

“Cela nous rend vraiment nerveux”, a déclaré Capshaw.

Capshaw a déclaré qu’il existe une perception selon laquelle les produits de nettoyage contenant des antibiotiques tuent davantage de bactéries.

“Il n’y a aucune raison d’ajouter des antibactériens au savon pour les mains”, a déclaré Capshaw, ajoutant que le savon et l’eau faisaient très bien l’affaire.

Assurez-vous d’être vraiment allergique à un antibiotique avant de le refuser. Les effets secondaires ne sont pas les mêmes que les réactions allergiques et toutes les réactions ne sont pas allergiques, a déclaré Capshaw.

Parce que lorsque les patients ne peuvent pas prendre une classe entière d’antibiotiques, cela “limite les antibiotiques que nous pouvons vous donner”, a-t-elle déclaré.

“De notre côté, nous devons nous assurer que nous posons les bonnes questions”, a déclaré Capshaw.

Capshaw a déclaré qu’elle n’essayait pas d’être « sombre et catastrophique » à propos de la résistance aux antibiotiques. Mais le problème est sérieux.

“J’y pense la nuit”, a déclaré Capshaw. “Je me demande vraiment à quoi cela ressemblera si nous ne réduisons pas notre utilisation d’antibiotiques.”