L’absurdité unique du défaut de paiement imminent des États-Unis

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. À Washington, l’impasse atteint son paroxysme. Dans quelques semaines, les États-Unis pourraient être au bord d’un défaut de paiement historique, un acte d’auto-sabotage qui a d’énormes implications pour le pays ainsi que pour l’économie mondiale. Le président Biden reste en désaccord avec les républicains de la Chambre, qui utilisent une date limite imminente début juin pour relever le plafond de la dette nationale comme moyen d’obtenir des concessions sur les dépenses publiques.

Biden a écourté un voyage dans la région Asie-Pacifique, supprimant les visites en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie, pour poursuivre les négociations avec le président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-Calif.). Alors que l’impasse se prolonge, le département du Trésor chercherait des moyens par lesquels les agences fédérales pourraient effectuer les paiements à venir à une date ultérieure dans le but de conserver les liquidités. « Sans emprunt supplémentaire, sans une nouvelle augmentation des recettes fiscales ou de nouvelles façons de ralentir les dépenses, le gouvernement fédéral s’attend à manquer un paiement pour la première fois de l’histoire moderne début juin », ont rapporté mes collègues.

Les États-Unis sont l’un des rares pays à imposer un plafond strict aux emprunts publics, qui, dans sa forme globale actuelle, a été mis en place pour la première fois en 1939. Bien que ce ne soit pas la première fois qu’un parti politique cherche à militariser la menace de défaut, les démocrates accusent leurs homologues républicains d’utiliser cyniquement le mécanisme pour faire dérailler l’agenda de Biden et réduire les dépenses publiques par le biais d’une législation qu’ils auraient autrement du mal à faire adopter. Lorsqu’ils étaient au pouvoir il n’y a pas si longtemps, les républicains avaient beaucoup moins de scrupules à relever le plafond et à dépasser les plafonds d’emprunt antérieurs.

« La question ici est de principe : si vous acceptez l’idée que vous pouvez, en substance, être tenu de faire du chantage avec le plafond de la dette, cela se fera encore et encore. Je ne veux pas être grossier, mais il s’agit essentiellement de négocier avec des terroristes qui ont pris des otages », a déclaré Dean Baker, économiste au Center for Economic Policy and Research, un groupe de réflexion de gauche, à mes collègues. « De plus en plus de gens dans les cercles progressistes s’en préoccupent. »

Du début à la fin, le voyage de Biden au Japon secoué par la politique américaine

Ailleurs, les responsables s’inquiètent de plus en plus des dommages potentiels causés par la crise. « Je ne peux tout simplement pas croire qu’ils laisseraient se produire un désastre aussi majeur et majeur des États-Unis en cas de défaut de paiement de leur dette », a déclaré la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, à CBS News le mois dernier. « Ce n’est pas possible. Je ne peux pas croire que cela arriverait.

Biden a averti que l’impasse met en péril la position des États-Unis dans le monde. Compte tenu de la centralité des marchés financiers américains, qui s’effondreraient en cas de défaut de paiement de la dette publique, la situation a déconcerté les analystes ailleurs, qui ne comprennent pas pourquoi les États-Unis se paralyseraient avec une construction artificielle comme ce plafond de dépenses.

« Le marché du Trésor américain est la poule aux œufs d’or de Washington, et le marché montre que les œufs d’or qu’il pond sont toujours très demandés », Maximilian Hess, directeur de la société de risque politique basée à Londres Enmetena Advisory, qui conseille des clients, notamment des assureurs-crédit et d’autres financiers. , a dit à mes collègues. « Et pourtant, les États-Unis ont une règle dans le plafond de la dette qui dit inexplicablement que la poule aux œufs d’or doit être retirée et abattue à moins qu’elle n’accepte de pondre moins d’œufs pendant un certain temps. »

En 2011, les républicains de la Chambre ont utilisé leur influence pour forcer le président Barack Obama à concéder à des restrictions de dépenses qui n’ont expiré que récemment. Selon mes collègues, l’impasse a ensuite poussé une agence de notation à dégrader la fiabilité du pays à payer sa dette et a coûté aux contribuables américains quelque 1 milliard de dollars.

Alors que la lutte contre le plafond de la dette fait rage, les démocrates évoquent une vieille idée : l’abolir

Les plafonds d’endettement existent sous diverses formes dans une poignée d’autres pays. Mais la grande majorité des nations du monde n’imposent pas de plafonds stricts aux dépenses publiques et ne passent certainement pas par des séries d’impasses législatives pour contourner les obligations de la dette. Certains pays maintiennent un plafond de la dette publique indexé sur un pourcentage du produit intérieur brut national, bien que beaucoup disposent d’une plus grande flexibilité juridique pour transgresser ces limites. Les États membres de l’Union européenne se sont engagés à maintenir leur dette publique à moins de 60 % du PIB, mais les règles sont souples et il existe des mécanismes de l’UE pour soulager les pays en difficulté.

« Les limites d’endettement sont des outils auto-imposés pour faciliter une politique budgétaire saine », a écrit Mrugank Bhusari du Centre de géoéconomie du Conseil de l’Atlantique. « Mais dans la pratique, ils servent au mieux d’objectifs d’orientation ou d’outils de négociation politique, et au pire de déclencheurs de chaos économique. Il n’est pas surprenant que la majeure partie du monde choisisse de ne pas avoir de telles limites.

Le Danemark est la seule démocratie industrialisée autre que les États-Unis à avoir un plafond d’endettement fixé à une valeur nominale. Mais elle existe comme une formalité, fixée à un niveau bien supérieur à la dette danoise actuelle et donc jamais l’objet de querelles politiques compliquées.

« La limite d’endettement ne fait pas une différence d’un iota dans le cas danois », m’a dit Torben Iversen, économiste politique à l’Université de Harvard. Le système parlementaire danois garantit également que toute majorité cohérente au pouvoir peut définir l’agenda autour de la politique budgétaire, tandis que la nature divisée du gouvernement américain crée ces points de friction et permet aux impulsions «contre-majoritaires» de s’installer.

« Dans le système américain, vous pouvez avoir une majorité qui veut relever le plafond », a déclaré Iversen, faisant référence au mandat électoral obtenu par les démocrates en remportant la présidence et une faible majorité au Sénat, « mais alors vous avez une minorité cela peut compromettre votre capacité à diriger le gouvernement.

La polarisation à Washington et l’approche intransigeante des républicains, a ajouté Iversen, « créent des incitations perverses à utiliser des instruments pour saper la majorité et cela ne peut se produire au Danemark ou dans aucun système parlementaire ». Il a déclaré que l’existence du plafond de la dette « n’a aucun sens budgétaire ou macroéconomique » et a conduit à une politique « incroyablement imprudente » de la part des législateurs à Washington.

Outre-Atlantique, il y a eu de nombreux cas de paralysie politique et d’impasse, mais jamais sur quelque chose d’aussi arbitraire que le plafond de la dette. « En termes de dysfonctionnement du système politique, les parallèles les plus proches sont peut-être le type de négociations de coalition prolongées que vous voyez en Belgique ou aux Pays-Bas ou le fonctionnement régulier du gouvernement britannique », a déclaré Stan Veuger, expert en économie politique européenne et chercheur principal. à l’American Enterprise Institute, m’a dit.