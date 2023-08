L’absence pour blessure de Mason Mount aurait été prolongée, ce qui pourrait avoir un impact sur l’avenir de son coéquipier de Manchester United, Scott McTominay.

La blessure de Mason Mount serait pire qu’on ne le craignait au départ – et elle pourrait avoir des implications sur l’avenir de Scott McTominay à Manchester United.

L’ancienne star de Chelsea s’est blessée aux ischio-jambiers lors de la défaite 2-0 des Red Devils à Tottenham le week-end dernier.

2 Mount regardera les deux prochains matchs de United depuis la ligne de touche Crédit : Getty

2 Et cela pourrait empêcher McTominay de déménager cet été Crédit : Getty

Le club a confirmé que la nouvelle recrue manquera ses matches avant la trêve internationale, qui les verra affronter respectivement Nottingham Forest et Arsenal.

« Mason Mount devrait rater le match de samedi contre Nottingham Forest en raison d’une blessure contractée lors de la rencontre du week-end dernier contre Tottenham Hotspur, un Déclaration de Man United lire.

«La petite plainte devrait empêcher Mount jusqu’à la pause internationale le mois prochain.

« Le milieu de terrain anglais a commencé nos deux matchs de Premier League jusqu’à présent cette saison après avoir fait ses débuts en compétition pour le club lors de la victoire 1-0 de la semaine dernière contre Wolverhampton Wanderers à Old Trafford. »

Cependant, il est largement rapporté que Mount pourrait être mis à l’écart encore plus longtemps qu’on ne le pensait initialement, avec le Le télégraphe du jour disant que cela pourrait durer entre quatre et six semaines.

Cela signifierait qu’il serait absent jusqu’au 19 septembre au plus tôt, ce qui lui permettrait également de rater un affrontement contre Brighton. S’il est absent pendant six semaines, Mount manquerait les matchs contre Burnley et Crystal Palace, ainsi que le troisième tour de la Coupe Carabao de Man United et leur premier match de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Man United a été lié à des milieux de terrain, dont Sofyan Amrabat, mais l’incapacité à recruter un nouveau joueur et la blessure de Mount pourraient avoir un effet sur l’avenir de McTominay à Old Trafford.

McTominay a été fortement lié à un déménagement cet été, West Ham étant un club apparemment intéressé à le signer.

Mais le patron de Man United, Erik ten Hag, voudra peut-être garder l’international écossais à la lumière du dernier revers de Mount.

Mount a joué 68 minutes contre les Wolves, avant d’en jouer 85 dans une défaite 2-0 à l’extérieur contre Tottenham.