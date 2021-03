De Au début de la pandémie il y a un an, M. Magufuli, 61 ans, a dénoncé les masques et les mesures de distanciation sociale, a préconisé des remèdes non prouvés comme remèdes et a déclaré que le pays avait «complètement éliminé» le virus par la prière. Connu populairement sous le nom de «Bulldozer», M. Magufuli a également mis en doute l’efficacité des vaccins, arguant que si ceux produits par «l’homme blanc» étaient efficaces, le sida, la tuberculose et le paludisme auraient été éliminés.

