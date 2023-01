L’absence du Canada du pacte AUKUS préoccupe les militaires

OTTAWA –

Les plus hauts niveaux des Forces armées canadiennes craignent que ce pays n’ait pas accès à la même technologie militaire de pointe que ses plus proches alliés, car il ne fait pas partie d’un pacte de sécurité entre l’Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis.

Le traité trilatéral, surnommé « AUKUS » du nom des trois pays impliqués, a été annoncé en septembre 2021 dans ce que beaucoup ont considéré comme une tentative de contrer la présence militaire croissante de la Chine dans la région indo-pacifique, où le Canada a des intérêts économiques et sécuritaires croissants.

Alors qu’une grande partie de l’attention autour du pacte s’est concentrée sur les projets américains et britanniques de fournir la technologie des sous-marins nucléaires à l’Australie, le vice-amiral Bob Auchterlonie a déclaré à La Presse canadienne dans une récente interview qui n’est pas toute l’histoire.

Auchterlonie est le commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada. Dans ce rôle, il est responsable de la gestion de dizaines d’opérations militaires au pays et à l’étranger tout en surveillant de près les menaces et les défis auxquels sont confrontés le Canada et les Forces armées.

“Le fait est que la technologie (des sous-marins nucléaires) existe depuis un certain temps, donc le partage de cela n’est pas un gros problème”, a-t-il déclaré.

“Le problème, c’est quand vous commencez à parler de technologie de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, du quantum, toutes ces choses qui comptent vraiment pour aller de l’avant. Ce sont des conversations auxquelles nous devons participer. Et le problème est le suivant : Pourquoi ne sommes-nous pas inclus dans cela ? Est-ce une résistance à s’impliquer ? Est-ce que ce sont des restrictions politiques que nous avons ? Ou n’allons-nous tout simplement pas investir ? C’est la question. C’est donc une préoccupation importante.

Le gouvernement libéral fédéral n’a pas dit pourquoi le Canada ne faisait pas partie de l’AUKUS, ni même s’il y avait été invité, le cabinet de la ministre de la Défense Anita Anand ayant de nouveau éludé la question la semaine dernière.

Le porte-parole d’Anand, Daniel Minden, a plutôt évoqué la participation du Canada à l’alliance de partage de renseignements Five Eyes, qui comprend l’Australie, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, ainsi que le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord et l’alliance militaire de l’OTAN.

“Grâce aux Five Eyes et à nos partenariats bilatéraux, nous continuerons de travailler avec nos alliés les plus proches pour assurer la sécurité des Canadiens”, a déclaré Minden dans un courriel.

Le haut-commissariat d’Australie et l’ambassade des États-Unis à Ottawa ont renvoyé les questions à leurs capitales respectives. Le haut-commissariat britannique n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Certains analystes se sont déjà demandé si l’absence du Canada était une indication de l’impatience face à l’échec perçu d’Ottawa à devenir dur avec la Chine.

Au cours des derniers mois, le gouvernement a durci sa position sur la Chine de diverses manières, notamment par l’interdiction de la technologie Huawei dans le réseau 5G du Canada, de nouvelles restrictions sur la propriété étrangère dans les minéraux critiques et le dévoilement d’une stratégie indo-pacifique.

Cette stratégie vise à signaler un changement marqué de la politique et des priorités fédérales envers la région compte tenu de son importance croissante pour l’économie et la sécurité du Canada. Il a spécifiquement identifié la Chine comme “une puissance mondiale de plus en plus perturbatrice”.

Bon nombre de ces actions, telles que l’interdiction de Huawei, ne sont survenues qu’après la frustration des alliés face à de longs retards. Certains critiques ont déclaré que le gouvernement n’adoptait toujours pas une ligne suffisamment dure avec Pékin.

Auchterlonie a salué la stratégie indo-pacifique, qui comprend des promesses de déployer davantage de navires de guerre navals et d’autres moyens militaires dans la région tout en établissant des relations de défense plus étroites avec un certain nombre de pays différents.

“La stratégie que nous venons d’élaborer, et le fait que nous avons maintenant empêché les entreprises (chinoises) d’investir dans le Nord, a été un pas positif pour le Canada, un vrai pas positif”, a-t-il ajouté. “Je pense que nous reconnaissons le défi auquel nous sommes confrontés.”

Il n’a également signalé aucun changement notable en ce qui concerne la participation du Canada à l’alliance Five Eyes.

Les responsables américains ont averti pendant des années qu’ils pourraient retenir des renseignements sensibles si le Canada ne prenait pas une position plus ferme sur la Chine, en particulier sous l’administration Trump et alors que le gouvernement libéral reportait à plusieurs reprises une décision sur Huawei et la 5G.

“Je travaille avec mes partenaires Five Eyes à travers le monde, et je n’ai pas vu de changement en termes de partage d’informations”, a déclaré Auchterlonie. “Alors c’est bien.”

Il s’est néanmoins dit préoccupé par le manque d’implication du Canada dans l’AUKUS, même s’il a reconnu que la question avait des dimensions politiques et qu’il ne lui appartenait peut-être pas en tant qu’officier militaire d’exprimer un tel sentiment.

“Ce n’est probablement pas ma voie, mais le fait est : qu’est-ce que je fais dans la vie ?” il a dit.

“Je suis le côté opérationnel des Forces armées. Par conséquent, suis-je inquiet? Est-ce que je veux être impliqué avec nos alliés les plus proches dans les choses? Oui, je le fais. Absolument. Et je pense que c’est essentiel compte tenu de l’évolution de la technologie. Canada doit en faire partie.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 15 janvier 2023.