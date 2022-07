L’absence de Vivianne Miedema ressentie alors que les Pays-Bas devancent le Portugal

LEIGH, Angleterre – Avec leurs fans en force avant le match, les Pays-Bas sont entrés dans l’affrontement de mercredi en tant que favoris du groupe C. Cependant, c’est le Portugal qui a volé la nuit, malgré le résultat final.

Ayant été pressentie pour le titre du Championnat d’Europe féminin et étant championne en titre, vous vous attendriez à des performances similaires des Pays-Bas comme l’Angleterre a joué contre la Norvège – ou même l’Allemagne contre l’Espagne – mais cela n’a pas été trouvé.

– Regardez tous les matchs de l’Euro EN DIRECT sur ESPN : Naviguer dans le calendrier

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Il manquait aux Néerlandaises leur talisman, Vivianne Miedema, et cela se voyait. Même avec l’attaquant d’Arsenal sur le côté, ils ont eu du mal contre la Suède lors de leur premier match pour obtenir une attaque cohérente ensemble. Après le match contre la Suède, l’entraîneur Mark Parsons a admis que c’était Miedema qui avait suggéré un changement à la mi-temps pour leur donner le dessus.

“Ouais, j’ai juste demandé à Viv ce qu’elle pensait et je suis parti de là”, a-t-il dit.

Sa réponse a été rapide : “Je ferai tout ce que Mark me dira de faire.”

L’absence de Miedema a été encore plus prononcée mercredi contre le Portugal, une équipe qui comptait peu de joueurs dans les ligues professionnelles mais qui a montré pourquoi elle méritait sa place dans le tournoi. Pendant les 20 premières minutes – au cours desquelles ils avaient un ballon dans le filet qui a été exclu – A Selecçao dictaient le jeu. Deux buts rapides et faciles ont permis à l’équipe de Parsons de mener 2-0 contre le cours du jeu – une position qui aurait dû les pousser vers une victoire plus facile – mais ils ont levé le pied de la pédale.

Danielle van de Donk a marqué un but décisif mercredi lors d’une victoire serrée 3-2 contre le Portugal dans le groupe C de l’Euro 2022. Charlotte Tattersall/Getty Images

Les Néerlandais ont peut-être remporté une victoire 3-2 à la fin, mais la performance contre le Portugal – combinée à la lourde défaite 5-1 contre l’Angleterre avant le tournoi – soulève la question de savoir où en est cette équipe néerlandaise ?

Quiconque a regardé Miedema au cours des dernières années sait le rôle important qu’elle joue sur le terrain en termes de dictée du jeu, mais ce tournoi a montré à quel point sa voix est importante sur le terrain. Chaque fois que la Suède était aux commandes, c’était elle qui rassemblait l’équipe pour s’assurer qu’elle ne baissait pas la garde et que cela manquait contre le Portugal. Ils se sont sans doute échappés uniquement à cause d’un moment de magie de Danielle van de Donk.

2 Connexe

“J’étais très content de ça [the goal]. Surtout pour l’équipe, car nous nous sommes battus très fort. Donc je pense que c’est mérité. Je ne marque presque jamais de buts comme celui-ci, donc j’en suis très content”, a déclaré Van de Donk après le match.

La plupart des gens n’auraient pas pensé que cette équipe néerlandaise devait affronter une équipe comme le Portugal. Mais cela parle peut-être d’un individualisme vedette dans l’équipe auquel Parsons doit s’attaquer.

“Nous prenons le point et mettons Viv dans le réfrigérateur et partons d’ici”, a répondu Parsons à leur match nul contre la Suède – également parmi les favoris du tournoi.

Mais quand ils n’avaient pas Miedema sur qui compter, contre une équipe qu’ils auraient facilement dû battre, les Néerlandais ont eu du mal. Cela laisse des questions sur la façon dont les anciens champions feront face à une concurrence plus rude dans les dernières étapes du tournoi.