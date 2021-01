Il serait grossier de suggérer que Kieran Tierney était l’homme du match d’Arsenal contre Crystal Palace étant donné qu’il n’était même pas là pour le match nul 0-0, mais l’importance de l’arrière gauche pour Mikel Arteta a été soulignée en son absence ici.

Tierney avait contribué à donner le ton à la renaissance des Gunners après Noël, qui leur avait permis de mettre fin à une série de sept matchs de Premier League sans victoire avec trois victoires consécutives et un succès en FA Cup contre Newcastle. La décision de jouer Tierney pendant les 120 minutes entières de ce match nul du troisième tour alors que plusieurs autres habitués se sont vu accorder au moins une partie de la soirée était à la fois un désir compréhensible de garder un joueur en forme dans l’équipe, mais aussi un risque inutile vu. dans le contexte de ce qui a suivi.

Tierney n’était pas disponible contre Palace en raison de ce que le club avait initialement déclaré être une « tension musculaire » non spécifiée, code peut-être pour la fatigue cumulative étant donné que ce n’était que le deuxième match de Premier League qu’il n’avait pas commencé toute la saison. Mais il est apparu plus tard que Tierney avait été forcé de quitter le jeu quelques heures avant le coup d’envoi et qu’il subirait une IRM vendredi pour déterminer l’étendue du problème.

« Nous en saurons probablement plus demain après l’avoir testé, avoir eu l’évolution de la blessure et combien de temps il va être absent », a déclaré Arteta.

« Certainement, ce fut une grosse déception de le perdre. C’est un défi quand on fait le plan de match pour la journée et quelques heures juste avant le match, il doit se retirer. La progression de Kieran au cours des derniers mois a été incroyable. et maintenant c’est aux autres joueurs d’intervenir. «

Aucun joueur d’Arsenal n’a créé plus de chances de jeu ouvert cette saison que les 20 de Tierney et ils l’ont désespérément manqué ici. Ainsley Maitland-Niles a été jugé de temps en temps en tant qu’arrière gauche – le plus important peut-être lors du premier match d’Unai Emery contre Manchester City en août 2018 – et en tant qu’arrière gauche lorsque Arteta a favorisé un 3-4-3 formation pendant le redémarrage du projet mais ce n’est pas un poste auquel il est naturellement adapté. Le joueur de 23 ans a lutté dès le début sur la défensive et n’a pas réussi à fournir une approximation même vague de la menace offensive de Tierney, enregistrant un seul centre dans les 65 minutes avant son remplacement.

Quelque chose de similaire pourrait être dit d’Hector Bellerin sur le flanc opposé, qui a réussi à se placer dans des positions plus dangereuses mais a souvent pris la mauvaise décision, en enlevant de manière mémorable le ballon de l’orteil d’Alexandre Lacazette alors qu’il se préparait à tirer du centre de Bukayo Saka. La forme de Bellerin est décevante depuis un certain temps maintenant, et Cedric Soares doit se demander ce qu’il doit faire pour courir dans cette équipe. Mais la dépendance envers Tierney à l’arrière gauche est plus profonde après la décision de permettre à Sead Kolasinac de rejoindre Schalke en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Arsenal continue de manquer d’idées en attaque, comme en témoigne le fait qu’il compte sur un n ° 10 de 20 ans et un arrière gauche pour alimenter son attaque. Getty

Avec Maitland-Niles, qui espère toujours s’établir comme le milieu de terrain qu’il a toujours prévu d’être, Saka est la deuxième meilleure doublure pour Tierney et pourtant le déployer là-bas prive les Gunners de l’un des talents d’attaque les plus brillants dans des domaines plus avancés .

Saka et Emile Smith Rowe ont présenté leurs coéquipiers les plus célèbres Willian et Nicolas Pepe contre Newcastle, mais ils ont eu du mal à briser une équipe typiquement bien entraînée du Palace à cette occasion. Smith Rowe a prospéré ces derniers temps, mais demander à un joueur de 20 ans de livrer à plusieurs reprises avec seulement une poignée de matchs de haut niveau à son actif – ce n’était que son cinquième départ en Premier League – est peut-être une mesure de la période de transition. Arsenal est au milieu de.

La largeur est souvent la clé dans ces situations, mais Maitland-Niles et Bellerin étant incapables de faire des incursions, Arsenal s’est retrouvé à disparaître dans des impasses et à manquer de créativité rappelant les périodes les plus troublantes du mandat d’Arteta.





C’était la fin d’une série de trois victoires – quatre si vous comptez cette victoire en prolongation de la FA Cup – et il y a donc un sentiment d’élan en cours de contrôle. Arsenal n’a pas battu Palace depuis qu’Arsène Wenger a quitté le club à l’été 2018, une série de quatre nuls et une défaite, et le manque de constance dans les performances qui a contribué au départ du Français continue de persister comme un problème majeur.

Le volume des matchs rattrape beaucoup d’équipes et Arteta pense qu’Arsenal n’est pas différent.

« Nous avons créé beaucoup de situations contre le bloc bas mais nous manquions de la qualité finale », a déclaré l’Espagnol. « Nous n’avons probablement pas fait assez pour gagner le jeu. Nous jouons beaucoup de matchs et vous pouvez voir que la fatigue paie un prix, de nombreux joueurs ne sont pas frais.

« Nous avons eu une période liée à la fatigue où nous avons continué à donner le ballon. Nous manquions de qualité dans le dernier tiers pour gagner le match. »

Les joueurs les plus offensifs d’Arsenal doivent assumer la responsabilité, mais dans le passé, ils ont été renfloués par les bombardements de Tierney en profondeur. Arteta priera pour que son arrière gauche en maraude ne soit pas absent pour longtemps.