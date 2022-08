L’absence de Tatis Jr. met en évidence la capacité croissante du baseball à s’auto-saboter

Ceci est une chronique de Morgan Campbell, qui écrit des opinions pour CBC Sports. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

La star de San Diego Padres, Fernando Tatis Jr., a obtenu une suspension de 80 matchs la semaine dernière après avoir été testée positive pour un stéroïde appelé Clostebol, et il dit avoir échoué au test de dépistage de drogue à cause de la pommade qu’il a utilisée pour traiter la teigne.

Au fur et à mesure que les excuses de drogue améliorant la performance disparaissent, cela bat Shelby Houlihan défense de burrito entachée. La viande de porcs montés n’imprègne pas l’approvisionnement alimentaire, et les chances qu’un authentique food truck la confonde avec du bœuf sont infimes. Au moins, Clostebol apparaît dans les crèmes pour la peau, alors peut-être que Tatis Jr. ne nous bouscule pas sur ce front.

Pourtant, le bon sens dit que l’utilisation de tout médicament dont le nom se termine par “ol” ou “un” sans obtenir d’abord une exemption d’usage thérapeutique revient essentiellement à se porter volontaire pour une interdiction de drogue. Si quelqu’un vous propose du Pepto Bismol, appelez d’abord le médecin de l’équipe. Mieux sûr que suspendu.

Mais si Tatis Jr. prenait des décisions intelligentes, il serait déjà de retour à San Diego. Au lieu de cela, il était à San Antonio, quatre matchs après le début d’une mission de réadaptation dans une ligue mineure, testant le poignet qu’il s’était cassé dans un accident de moto hors saison. Nous savons qu’il y a eu plusieurs accidents, car lorsqu’un journaliste a demandé à Tatis Jr. quand l’accident s’était produit, l’une des jeunes stars les plus brillantes du baseball a répondu par sa propre question.

“Lequel?”

Remonter sur sa moto après le premier accident laisse entendre que Tatis Jr., 23 ans, manque parfois la vue d’ensemble, et il pourrait donc sentir le contexte plus large de son test de dopage raté.

Un aspect de ce contexte est que la Major League Baseball a un public vieillissant et a soif de moyens de le développer. C’est une relique du XXe siècle qui essaie de suivre le rythme de l’ère des médias sociaux, et des joueurs comme Tatis Jr. – jeune, flashy, confiant et très, très, très bon – sont cruciaux pour atteindre cet objectif. L’OPS de Tatis Jr. (.975 en 2021) témoigne de sa domination globale au marbre, tandis que ses totaux de circuits (42 en 2021) démontrent une puissance brute. Et le pas de bégaiement de troisième base à chaque coup de circuit ? Ce volant cible les personnes qui consomment du baseball via les temps forts et positionne Tatis Jr. pour combler le fossé entre la base de fans actuelle de la MLB et la génération TikTok.

Maintenant, il fait face à une autre longue période d’inactivité, tandis que le sport continue de marcher sur des râteaux, Style Bob, frappé au visage par des problèmes évitables. Si le baseball est le passe-temps de l’Amérique, le passe-temps du baseball est l’auto-sabotage.

De son côté, Tatis Jr. a publié une explication publique teintée d’excuses.

La Major League Baseball Players Association a publié la déclaration suivante au nom de Fernando Tatis, Jr. : pic.twitter.com/gCNVcs0a5Y —@MLBPA_Nouvelles

“Je suis complètement dévasté”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié vendredi dernier. “Il n’y a aucun autre endroit au monde où je préférerais être que sur le terrain en compétition avec mes coéquipiers.”

Son père, Fernando Sr., lui-même ancien joueur des ligues majeures, a compris que la suspension provoquerait des répliques.

“C’est une catastrophe”, a déclaré Tatis Sr. à ESPN. “Pas seulement pour Jr., mais pour tout le baseball. Il y a des millions de fans qui vont arrêter de regarder le baseball maintenant.”

Naturellement, les Padres, qui sont positionnés pour une place en séries éliminatoires, sont fortement investis dans la santé de Tatis Jr. L’année dernière, ils l’ont signé pour un contrat de 340 millions de dollars américains sur 14 ans.

Mais si des millions de fans étaient attachés à la présence de Tatis Jr. dans une formation de grande ligue, ils étaient déjà à l’écart et attendaient son retour à San Diego, où il aurait rejoint Manny Machado et le nouvel ajout Juan Soto dans une NBA. -style Big Three.

Donc non, les fans de sport n’ont pas abandonné le baseball en masse en réponse au test positif. Mais l’absence prolongée d’une jeune superstar donne au public une raison supplémentaire d’ignorer un sport qui saigne les téléspectateurs depuis des années.

Et les raisons ne manquent pas.

La baisse d’audience du baseball depuis des décennies

L’entraînement de printemps a commencé avec trois semaines de retard cette saison, car les propriétaires ont enfermé les joueurs, même si un arrêt de travail prolongé aurait pu paralyser le sport, le retirer des ondes et inviter une longue liste de sports débutants à combler le vide.

Les matchs sont plus longs que jamais – d’une moyenne de 2 heures et 49 minutes en 2005 à 3 heures et 11 minutes la saison dernière. Si ce temps supplémentaire était rempli d’action à indice d’octane élevé, ce ne serait pas un problème. Mais l’accent mis par le baseball moderne sur l’efficacité met l’accent sur les retraits au bâton, les changements défensifs et les coups de circuit, tout en rendant les bases volées presque obsolètes. Aucune de ces tendances n’est intrinsèquement négative, mais si l’efficacité était divertissante, nous regarderions tous les courses de Formule 1 pour voir qui brûle le moins de carburant.

Pendant ce temps, les règles non écrites du sport traitent les éclairs de personnalité comme Tatis Jr. a traité sa teigne – comme quelque chose à éradiquer rapidement, même à un coût élevé et autodestructeur. Si Tim Anderson célèbre un coup de circuit, épatez-le la prochaine fois. Et si Jose Bautista lance une batte, attendez la saison prochaine, puis envoyez des hommes de main après lui. Expliquez clairement que la culture du sport ne fait aucune place à la spontanéité ou au plaisir.

La suspension de Tatis Jr., vu célébrer un coup de circuit en 2021, a été décrite comme une “catastrophe” pour le baseball par son père, Fernando Sr., lui-même ancien joueur des ligues majeures. (Denis Poroy/Getty Images)

Très bien, sauf que les téléspectateurs potentiels reçoivent probablement le message également, ce qui pourrait aider à expliquer les chiffres.

Les cinq séries mondiales les mieux notées ont toutes eu lieu entre 1978 et 1982 et ont attiré en moyenne 40,8 millions de téléspectateurs. Et les cinq moins vus ? Ils ont réuni en moyenne 12,25 millions de téléspectateurs et ont tous eu lieu depuis 2008.

Aucun facteur n’explique la baisse de la taille de l’audience depuis des décennies, mais garder les plus grandes stars du jeu sur le terrain aussi profondément que possible dans l’après-saison aiderait.

Au lieu de cela, nous avons Tatis Jr., mis à l’écart d’abord par son passe-temps hors saison, puis (prétendument) par une crème antifongique enrichie en stéroïdes.

Ou nous avons Mike Trout, un étalon à cinq outils avec trois récompenses MVP à 27 ans. Une saison morte, il a posté une vidéo de lui-même sprintant avec une barre chargée sur les épaules, peut-être pour se préparer à la tension de porter les Los Angeles Angels pour une autre saison. Plus tôt cette année, nous avons appris que Trout avait développé une maladie chronique du dos qui le suivrait pour le reste de sa carrière. Il n’a pas joué depuis la mi-juillet.

Nous ne savons pas que les sprints à la barre à eux seuls ont détruit sa colonne vertébrale, mais si cet exercice vous rendait plus rapide, les gens plus rapides le feraient. Cela pourrait même être une activité hors saison pire que de conduire une moto, car au moins la moto n’a jamais prétendu qu’elle rendrait quelqu’un meilleur au baseball.

Le fait est que des joueurs comme Trout et Tatis Jr. pourraient disparaître de la formation pour un certain nombre de raisons, mais leur force de production et de marketing n’est pas remplaçable. Si la MLB suivait les ventes de billets au-dessus du remplacement, les deux joueurs se classeraient en tête chaque année. Cet été, ils sont tous les deux spectateurs.

Bien sûr, les Blue Jays ont leur propre étoile jeune et excitante qui vaut le prix d’entrée et, heureusement pour les fans des Jays, Vladimir Guerrero Jr. se présente là où on a besoin de lui. Au printemps et en été, il est au premier but, où il est un défenseur qui s’améliore, et dans la boîte des frappeurs, déchirant les entraînements en ligne sur tous les terrains. Les hivers, il est dans la salle de gym – pas de sprints d’haltères, cependant.

Je suggérerais que les Jays l’emmaillotent dans du papier bulle quand il n’est pas au travail, mais le papier bulle est fait de plastique, ce qui provoque la transpiration, ce qui pourrait donner une éruption cutanée à Vlad Jr. … c’est exactement comme ça que nous sommes arrivés ici avec Tatis Jr.