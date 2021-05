L’absence de plan de protection sociale est une «  occasion manquée  », prévient le secteur

Les organismes de bienfaisance de protection sociale ont été consternés par l’absence dans le discours de la reine d’une loi tant attendue pour réformer le financement du secteur.

Près de deux ans après que Boris Johnson a déclaré lors de son premier jour au 10 Downing Street qu’il avait «un plan clair» déjà préparé pour faire face à ce problème insoluble, le gouvernement a promis aujourd’hui de «présenter des propositions» au cours de l’année prochaine. .

Care England, qui représente des prestataires indépendants, a qualifié l’absence de projet de loi «d’une occasion manquée», tandis que la Société Alzheimer a déclaré que «de vagues promesses ne suffisent plus».

«Sans la réforme si nécessaire – sans parler annoncée -, il est douteux de savoir combien de temps encore on peut s’attendre à ce que le secteur continue de boiter», a déclaré le PDG de Care England, le professeur Martin Green.

Il est entendu que le Premier ministre est favorable à une version du plan proposé en 2011 par Sir Andrew Dilnot, selon lequel les dépenses de santé à vie seraient plafonnées.

conseillé Boris Johnson News – En direct: Le discours de la reine dévoile les plans du Premier ministre concernant l’identification des électeurs, les aides d’État et l’interdiction de la thérapie de conversion « Triste mais excitant » de briser les barrières, déclare une femme musulmane à la première Assemblée de Londres avec espoir La police du Met et Lambeth poursuivis par des militants noirs pour violation des droits humains

Mais on pense que les progrès sont tombés dans le sable au milieu d’arguments sur le coût affolant.

Le paquet d’aujourd’hui comprend un projet de loi sur la santé et les soins pour intégrer plus étroitement le système de protection sociale avec le NHS, mais avec peu d’indications sur la façon dont cela sera fait.

Mais sur le financement de la protection sociale en Angleterre, il dit seulement que «des propositions de réforme de la protection sociale seront présentées».

Et le professeur Green a déclaré: «Un secteur qui soutient et emploie de vastes pans de la population ne peut être ignoré. Nous sommes prêts et disposés à aider le gouvernement à respecter son engagement manifeste, mais le projet de loi sur la santé et les soins n’est pas le moyen de réaliser cet énorme changement ».

Des sources gouvernementales ont déclaré que des propositions seront publiées avant la fin de 2021 pour aider un secteur qui, selon elles, n’a «jamais été aussi sous pression».

Le gouvernement a promis «d’écouter et de collaborer avec les groupes du personnel» lors de l’élaboration des changements

Des sources ont déclaré que le projet de loi sur la santé et les soins comprendra des dispositions visant à améliorer la surveillance de la façon dont les soins sociaux sont commandés et fournis, et mettra les systèmes de soins intégrés sur une base statutaire à travers le Royaume-Uni pour renforcer la collaboration avec le NHS.

Des organisations caritatives comme Age UK ont qualifié l’état du système de soins de la nation de «crise».

Depuis 2010, les gouvernements dirigés par les conservateurs ont réduit de 86 millions de livres les dépenses consacrées aux soins sociaux pour adultes, malgré une demande en augmentation rapide en raison du vieillissement de la population du Royaume-Uni.

On estime que 1,5 million de personnes âgées de 65 ans et plus ne reçoivent pas les soins et le soutien dont elles ont besoin pour les activités essentielles de la vie, avec une loterie de code postal, ce qui signifie que l’offre varie considérablement selon les régions.

Le problème a tourmenté une succession de gouvernements de toutes allégeances politiques, mais M. Johnson a affirmé l’avoir résolu dans son discours sur les marches de Downing Street en juillet 2019, lorsqu’il a déclaré: « Nous réglerons la crise des services sociaux une fois pour toutes. le tout avec un plan clair que nous avons préparé pour donner à chaque personne âgée la dignité et la sécurité qu’elle mérite. »

Depuis, il n’a pas été en mesure d’expliquer comment un tel plan fonctionnerait, mais a répété à plusieurs reprises que son objectif serait de lever la peur que les personnes âgées devront vendre leur maison pour payer les frais de soins.

La commission Dilnot de 2011 a recommandé un test de ressources beaucoup plus généreux et un « plafond » à vie compris entre 25000 £ et 50000 £ sur les coûts des soins sociaux pour soulager la pression sur les personnes qui supportent actuellement le poids financier si elles ont besoin de soins de longue durée.

La demande augmente rapidement, avec 1,9 million de demandes de soins sociaux pour adultes en 2019/20, en hausse de 6% depuis 2015/16. Au cours des 20 prochaines années, le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus devrait augmenter de près de 60% en Angleterre, soit 2,7 millions de personnes supplémentaires.

Fiona Carragher, directrice de la recherche à la Société Alzheimer, a déclaré: «Bien que positive d’entendre une mention de la réforme des soins sociaux dans le discours de la reine aujourd’hui, nous avons besoin de plus de détails sur ce qui est prévu, et rapidement.

«Près de deux ans depuis que le Premier ministre s’est engagé à mettre en œuvre un plan pour résoudre les problèmes profondément enracinés dans les soins sociaux, nos personnes les plus vulnérables ont été les plus touchées par le coronavirus. Trente-quatre mille personnes atteintes de démence sont décédées du virus et de nombreuses autres se détériorent rapidement. De vagues promesses ne suffisent plus.

«La pandémie a révélé les failles de notre système de protection sociale défaillant. Il est temps pour le gouvernement de prendre les prochaines étapes vitales et d’honorer ses promesses avec un plan concret pour les 850 000 personnes atteintes de démence au Royaume-Uni. Ils ont besoin de soins sociaux de haute qualité, accessibles, gratuits au point d’utilisation, comme le NHS. »