L’absence de Meghan Markle en Écosse est probablement due à la décision de Kate Middleton de rester, selon un expert

Meghan Markle et Kate Middleton n’ont pas rejoint le prince Harry et le prince William jeudi alors qu’ils se rendaient en Écosse pour être avec la reine Elizabeth II au milieu de problèmes de santé.

Le prince William est arrivé au château de Balmoral quelques heures avant que la famille royale n’annonce la mort de la reine à l’âge de 96 ans. Il était accompagné du prince Andrew, de Sophie, comtesse de Wessex, et d’Edward, comte de Wessex.

Charles, devenu le roi Charles III, la nouvelle reine consort, Camilla et la princesse Anne étaient déjà aux côtés de la reine.

Le prince Harry ne s’est apparemment pas rendu au château de Balmoral avant que la famille royale ne révèle au public que la reine Elizabeth était décédée.

LA REINE ELIZABETH II, MONARQUE BRITANNIQUE AU PLUS LONG RÉGNE, MORT À 96 ANS

On ne sait pas où Markle se trouve actuellement pendant cette période de tragédie. Le duc et la duchesse de Sussex avaient voyagé à travers l’Europe alors qu’ils assistaient à plusieurs événements caritatifs, dont le One Young World Summit lundi.

Markle a été vue pour la dernière fois en Allemagne, où elle et le prince Harry ont assisté au compte à rebours des Jeux Invictus.

Le commentateur royal Kinsey Schofield a déclaré à Fox News Digital que l’absence de Markle était probablement due à la décision de Middleton de rester à Windsor.

“C’est probablement dû au fait que la duchesse de Cambridge est restée”, a expliqué Schofield.

Les trois enfants de Middleton et du prince William – George, Charlotte et Louis – ont commencé à fréquenter une nouvelle école jeudi.

“C’était le premier jour dans une nouvelle école pour la petite équipe du duc et de la duchesse de Cambridge, et je ne pense pas qu’ils voulaient interrompre la journée d’école ou effrayer les enfants le premier jour”, a ajouté Schofield.

L’expert royal a noté qu’il y avait eu des tensions au sein de la famille royale dans le passé.

“Tom Bower, l’auteur de ‘Revenge’, affirme dans son livre que la reine a été entendue dire ‘Dieu merci’ que Meghan n’assistait pas aux funérailles du prince Philip. Est-il possible qu’elle ne soit pas la bienvenue ? Peut-être”, a-t-elle ajouté. a déclaré à Fox News Digital. “Mais gardez à l’esprit que nous avons récemment découvert que les Sussex ont été invités à passer la nuit à Balmoral avec la reine cette semaine et les Sussex ont refusé.”

“Je pense que c’est plus probablement dû au fait que Meghan ne veut pas interrompre quelque chose de sacré et se sent particulièrement déplacée sans Kate là-bas”, a déclaré Schofield.

La royale a été précédée dans la mort par son mari, le prince Philip, qui a passé plus de sept décennies à soutenir la reine. Le duc d’Édimbourg, L’épouse la plus ancienne de Grande-Bretagne, décédé en avril 2021 à l’âge de 99 ans. Elizabeth et Philip étaient mariés depuis plus de 70 ans et avaient quatre enfants : le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward.

À sa mort, Elizabeth était le chef d’État britannique le plus voyagé et le monarque britannique marié le plus longtemps. Elle avait régné plus longtemps que tout autre monarque de l’histoire britannique, devenant une figure très aimée et respectée au cours de son règne de plusieurs décennies. Elle a atteint le cap des 70 ans sur le trône le 6 février 2022, célébrant le jubilé de platine en juin pour marquer l’occasion.

Elizabeth laisse dans le deuil quatre enfants, huit petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants.

Son fils aîné, Charles, 73 ans, a immédiatement accédé au trône britannique après sa mort.

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.