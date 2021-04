L’absence de MEGHAN Markle aux funérailles du prince Philip pourrait aider le prince Harry et le prince William à « se réunir », ont affirmé des experts royaux.

La duchesse de Sussex, qui attend son deuxième enfant cet été, a été avisée de ne pas se rendre en Angleterre pour le service en raison de sa grossesse.

Le prince Harry, cependant, a fait le voyage de 5400 milles au Royaume-Uni hier pour s’assurer qu’il pourrait être là à temps pour les adieux du duc d’Édimbourg à la chapelle St George, à Windsor, samedi.

C’est la première fois qu’Harry est au Royaume-Uni depuis mars dernier – et ce sera la première fois que William et lui se voient depuis son entretien explosif avec Meghan avec Oprah.

Parlant du retour du duc ce matin, la biographe royale Penny Junor a déclaré: « Si quelque chose de bon peut sortir de la mort du duc d’Édimbourg, cela pourrait être l’une de ces choses. »

Elle a ajouté: «Il leur suffit maintenant de se réunir et, avec un peu de chance, ce sera vraiment ce qui les mettra face à face.

«Parce que la pandémie a éloigné Harry de la famille pendant si longtemps, il a été impossible de régler leur différence et c’est ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin d’être ensemble.

Au cours de la conversation entre Meghan et Harry à Oprah, le duc de Sussex a affirmé que William et leur père, le prince Charles, étaient «piégés» par leurs responsabilités royales.

Il a également dit que sa relation avec son frère était une relation « d’espace » et espérait que « le temps guérit toutes choses ».

Et bien qu’Harry et Wills se soient entretenus au téléphone depuis, les discussions auraient été « improductives ».

Meghan, 39 ans, qui est fortement enceinte, a fait «tout son possible» pour revenir avec Harry hier mais n’a pas reçu d’autorisation médicale de son médecin, a déclaré un haut responsable du palais et un porte-parole du palais de Buckingham.

Et en parlant du résultat ce matin, Chris Ship d’ITV a suggéré que la visite solo de Harry au Royaume-Uni pourrait lui donner, à lui et à son frère, un espace pour enfin parler.

L’éditeur royal a déclaré à Good Morning Britain: «On nous dit que Meghan voulait pouvoir venir mais que son médecin lui a dit qu’elle ne pouvait pas le faire.

«Nous ne connaissons même pas l’état de grossesse dans lequel elle se trouve, nous devons simplement supposer qu’il est assez tard.

Il a ajouté: «Je me demande si être seul avec sa famille donnera à Harry ces moments pour parler et réfléchir et ils ont eu des conversations téléphoniques comme nous le savons grâce à Gayle King, la présentatrice de la télévision américaine, mais nous devrons voir s’ils peuvent le faire et je pense que les funérailles peuvent parfois le faire.

Le duc de Sussex a été vu descendre d’un vol British Airways en provenance de Los Angeles qui est arrivé à Heathrow à 13 h 15.

Harry devra désormais mettre en quarantaine pendant dix jours – bien qu’il puisse le quitter après cinq jours s’il fournit un test négatif dans le cadre du programme Test to Release approuvé par le gouvernement.

Il sera cependant autorisé à assister aux funérailles de Philip, car les directives stipulent que ceux qui viennent de l’étranger peuvent quitter l’isolement «pour des raisons de compassion».

Chris Ship a déclaré: «Pour autant que nous sachions, la quarantaine se termine vendredi, les funérailles ont lieu samedi.

« Donc, s’il y a du temps pour parler, vous devez penser que c’est samedi matin qui est dans les instants avant les funérailles où il y aura de toute façon beaucoup de choses à Windsor. »

Harry, sixième sur le trône, se trouvait dans son manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito en Californie lorsqu’il a appris la nouvelle de la mort du prince Philip vendredi matin.

Il a ensuite été aperçu en train d’arriver à Heathrow avec un pantalon chino et un masque noir, où il a été accueilli par du personnel de sécurité avec des voitures de police.

Le Duke a été mis dans un Range Rover noir et emmené.

Pendant ce temps, la reine a déclaré une période de deuil royal de deux semaines après la mort de son mari.

Un initié a déclaré: «Les conversations familiales porteront désormais sur le décès du prince Philip – et rien d’autre.

«La reine a déclaré le deuil royal pendant deux semaines, il est donc tout à fait clair que c’est l’objectif.

«Les conversations seront privées, mais l’accent sera mis sur les questions émotionnelles liées aux relations avec un père et un grand-père.»

