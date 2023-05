L’absence de la reine Elizabeth s’est ressentie lors du couronnement du roi Charles; cérémonie marquée par des hommages au défunt monarque

Le couronnement du roi Charles III a été marqué par de nombreux hommages touchants à sa défunte mère, la reine Elizabeth II.

La cérémonie historique de samedi était le premier couronnement britannique depuis qu’Elizabeth a été couronnée il y a 70 ans. Charles est immédiatement monté sur le trône après la mort de sa mère en septembre à l’âge de 96 ans.

Alors que Charles était couronné aux côtés de sa femme, la reine Camilla, à l’abbaye de Westminster à Londres, de nombreux observateurs royaux ont noté l’absence du défunt monarque bien-aimé.

« Si quoi que ce soit, je pense que l’absence de la reine a été ressentie plus que tout », a déclaré l’expert royal Shannon Felton Spence à Fox News Digital.

« Nous n’avons pas l’habitude de ne pas l’avoir dans ces espaces. Avoir une cérémonie comme celle-là et ne pas y avoir la reine Elizabeth II, c’est quand même étrange à voir. Son absence s’est fait sentir.

« Au cours des 10 dernières années, elle a très intentionnellement déplacé Charles dans ces espaces (comme l’ouverture du Parlement) afin que nous soyons habitués à le voir là-bas, mais elle n’aurait pas pu nous préparer à ne pas l’avoir là-bas. »

Elizabeth était le monarque le plus ancien de l’histoire britannique. Elle monta sur le trône à l’âge de 25 ans après la mort inattendue de son père, le roi George VI, en février 1952. Son couronnement eut lieu 14 mois plus tard, en juin 1953.

La défunte reine a préparé son fils aîné et héritier Charles à son futur rôle dès son plus jeune âge. L’expert royal Jonathan Sacerdoti a déclaré à Fox News Digital que l’influence d’Elizabeth sur Charles était clairement visible lors de la cérémonie de couronnement.

« C’était la première fois de mémoire d’homme que la nation et le monde assistaient à une cérémonie royale de cette nature et de cette ampleur sans la reine Elizabeth II », a-t-il déclaré. « Par définition, bien sûr, elle n’allait jamais être là pour ce moment, mais elle était présente dans les pensées et les cœurs de beaucoup de gens.

« La cérémonie portait sur le roi Charles et plus largement sur la continuité de la couronne. Nous l’avons tous vu assumer son nouveau rôle avec une révérence et un respect pour l’institution, ce qui a montré qu’il avait beaucoup appris de la défunte reine.

« Il fera les choses à sa façon, mais il a appris de sa mère pendant des décennies les responsabilités d’être monarque. »

Nile Gardiner, qui a été conseiller en politique étrangère sous l’ancien Premier ministre Margaret Thatcher, a partagé ses réflexions sur la façon dont le règne d’Elizabeth avait renforcé la monarchie et ouvert la voie à Charles pour la diriger vers l’avenir.

« La reine nous manque beaucoup et conserve une place spéciale dans le cœur du peuple britannique », a déclaré Gardiner à Fox News Digital. « Le couronnement marque le début de la nouvelle ère de Charles III et la fin officielle de la seconde ère élisabéthaine.

« Mais la monarchie reste forte, est très populaire auprès du public britannique et continuera probablement pendant des siècles à venir », a-t-il ajouté. « La reine a considérablement renforcé la monarchie britannique au cours de son règne de 70 ans et a préparé une base formidable pour que Charles puisse continuer. »

L’expert royal Hilary Fordwich a noté les nombreux hochements de tête en souvenir d’Elizabeth qui ont été inclus dans la cérémonie.

La reine Camilla a incorporé des hommages à sa défunte belle-mère dans sa tenue de couronnement. Camilla est arrivée à l’abbaye de Westminster vêtue de la robe d’État en velours cramoisi qu’Elizabeth portait pour son propre couronnement. Camilla a été couronnée de la couronne de la reine Mary, qui a été fabriquée à l’origine pour la grand-mère d’Elizabeth, la reine Mary, en 1911.

La reine Mary a porté la couronne au couronnement d’Elizabeth et de son mari, le prince Philip, en 1953. Avant le couronnement de Charles et Camilla, la couronne de la reine Mary a été modifiée pour inclure des diamants de la collection de bijoux d’Elizabeth. Les diamants Cullinan III, IV et V ont été insérés dans la couronne, qui compte un total de 2 200 diamants.

Kate Middleton a également rendu hommage à la reine Elizabeth à travers sa mode de couronnement. La princesse de Galles portait le collier George VI Festoon, commandé par le roi George VI en 1950 comme cadeau pour sa fille, alors princesse Elizabeth. Kate portait également une paire de boucles d’oreilles en diamants et perles qui appartenaient auparavant à sa défunte belle-mère, la princesse Diana.

La cérémonie de couronnement a également comporté un hommage floral à Elizabeth et Philip. Le maître-autel de l’abbaye de Westminster était décoré d’arrangements comprenant des branches d’arbres plantés par les parents de Charles.

« Des branches coupées d’arbustes à fleurs et d’arbres des cinq jardins de la Royal Horticultural Society à travers les îles britanniques orneront le maître-autel, y compris des branches de la paire de hêtres Dawyck plantés par la reine Elizabeth II et le prince Philip, duc d’Édimbourg à RHS Wisley en 1978 », a déclaré un communiqué de presse du fleuriste du couronnement Flowers from the Farm.

Charles a également honoré sa mère en commençant sa procession dans le Diamond Jubilee State Coach, que lui et Camilla ont conduit jusqu’à l’abbaye de Westminster. Après avoir été couronné, le couple est retourné au palais de Buckingham dans le Gold State Coach, qui a été utilisé lors de toutes les cérémonies de couronnement depuis celle du roi Guillaume IV en 1831.

Le Diamond Jubilee Coach a été initialement commandé pour commémorer le 80e anniversaire d’Elizabeth. Cependant, l’entraîneur a été utilisé à la place pour commémorer son jubilé de diamant après que sa construction ait été retardée de près de huit ans.

Charles a rompu avec la tradition en choisissant d’utiliser le Diamond Jubilee Coach pour la première partie de sa procession au lieu du Gold State Coach. De nombreux observateurs royaux pensent que Charles a choisi l’entraîneur du jubilé de diamant parce que c’était le dernier entraîneur construit pendant le règne d’Elizabeth.