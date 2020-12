L’absence de Fred lors de la victoire contre West Ham samedi a été expliquée par le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

Le milieu de terrain brésilien Fred est devenu un élément essentiel de l’équipe de Solskjaer ces derniers mois.

Cependant, il a été laissé en dehors du voyage à West Ham ce week-end, Paul Pogba et Donny van de Beek ayant tous deux remporté de rares départs.

L’exclusion de Fred a soulevé de nombreux sourcils, après avoir impressionné lors de ses derniers matches, et suspendu pour le match de mardi contre le RB Leipzig, ce qui signifie qu’il n’avait pas besoin de se reposer.

Cependant, Solskjaer insiste sur le fait que le joueur de 27 ans n’a pas été blessé, mais simplement reposé alors que le Norvégien a opté pour une approche différente.

« Non, Fred n’est pas blessé », a déclaré Solskjaer après la victoire dans l’est de Londres. «Il se prépare pour le reste de la saison.

«Nous avons une longue saison et aujourd’hui, c’était une décision tactique d’aller avec plus de hauteur.

«Nous avions besoin de hauteur et Paul [Pogba] et Scott [McTominay] et Nemanja [Matic] étaient les trois milieux de terrain que j’ai ramenés dans l’équipe.