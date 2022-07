L’absence de Fetterman augmente les enjeux pour les Démocrates dans la course clé au Sénat

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Le démocrate John Fetterman a publié une énorme collecte de fonds de 11 millions de dollars au cours du deuxième trimestre. Il fait une virée publicitaire qui lui a valu une présence quasi constante à la télévision en Pennsylvanie. Et il attire l’attention avec des messages sarcastiques et irrévérencieux sur les réseaux sociaux.

La seule chose qui manque à l’une des courses les plus compétitives du Sénat américain cette année est le candidat lui-même.

Fetterman, 52 ans, n’a pas encore repris la campagne électorale de manière significative depuis qu’un accident vasculaire cérébral le 13 mai a nécessité une intervention chirurgicale pour implanter un stimulateur cardiaque avec un défibrillateur et a provoqué la révélation qu’il souffrait d’une grave maladie cardiaque.

Les publicités actuellement à l’antenne ont été enregistrées avant l’AVC. Il n’a pas répondu aux questions de la presse. Et lorsque Fetterman, vêtu d’un sweat à capuche et d’un short, a fait une apparition dans la campagne, c’était dans des circonstances étroitement contrôlées et sans préavis aux journalistes.

Les espoirs démocrates de maintenir – voire d’élargir – leur fragile majorité au Sénat dépendent de la capacité du parti à s’emparer du siège laissé vacant par le sénateur républicain sortant Pat Toomey. Et avec à peine deux mois avant que les électeurs puissent commencer à voter par correspondance, Fetterman est absent de la campagne de vente au détail traditionnelle.

Mais dans une année électorale par ailleurs anxiogène pour les démocrates, les responsables du parti en Pennsylvanie disent qu’ils ne s’inquiètent plus de la campagne de Fetterman et qu’on leur dit à plusieurs reprises qu’il ira bien.

“La campagne m’a dit qu’ils avaient pensé à la mi-juillet qu’il commencerait à sortir”, a déclaré Joe Foster, qui a récemment pris sa retraite en tant que président du parti dans le comté très peuplé de Montgomery.

La campagne de Fetterman a fourni peu de détails sur la santé de Fetterman depuis début juin, bien qu’elle reconnaisse qu’il ne s’est pas complètement remis de l’AVC et qu’il a parfois du mal à parler en douceur. Mais ils n’ont pas l’intention d’attendre un rétablissement complet et disent que Fetterman sera bientôt en campagne électorale.

La prochaine étape pourrait être une collecte de fonds le 21 juillet prévue avec Democratic Jewish Outreach Pennsylvania. Fetterman, le lieutenant-gouverneur de l’État, devait y prendre la parole, bien que sa campagne n’ait pas précisé si ces remarques seront prononcées virtuellement ou en personne lors de l’événement dans la banlieue de Philadelphie.

Pendant ce temps, les démocrates tirent un certain réconfort de ce qu’ils perçoivent comme une campagne relativement calme de l’adversaire républicain de Fetterman, le Dr Mehmet Oz.

Depuis qu’il a remporté de justesse la nomination du GOP, le célèbre chirurgien cardiaque a fait campagne dans une quarantaine – selon le compte de sa campagne – des affaires en grande partie discrètes, telles que des rendez-vous dans des entreprises, des restaurants et des foires.

Il a également pris le temps d’assister à la fête de Michael Rubin dans les Hamptons chics de Long Island le 4 juillet et a prononcé un discours liminaire lors de la réunion annuelle de mai à Boca Raton, en Floride, pour la Direct Selling Association – un groupe commercial pour les entreprises de «marketing à plusieurs niveaux» comme Amway .

Ensuite, il y a eu la vidéo de campagne qu’il a enregistrée – dans sa vaste maison de Cliffside Park, dans le New Jersey, juste de l’autre côté de la rivière Hudson depuis Manhattan, où il a pratiqué la médecine, filmé son émission télévisée de jour «The Dr. Oz Show» et a vécu plus de deux décennies avant de chercher le siège du Sénat de Pennsylvanie.

Cela a parfaitement joué entre les mains de la campagne Fetterman, qui avait déjà attaqué Oz en tant que New Jerseyan fabuleusement riche et déconnecté des Pennsylvaniens ordinaires.

“Conseil de pro : ne filmez pas une publicité pour votre campagne au Sénat de l’AP depuis votre manoir dans le New Jersey”, a tweeté la campagne de Fetterman.

Une publicité télévisée de Fetterman actuellement diffusée – enregistrée avant son accident vasculaire cérébral en mai – montre Fetterman qualifiant la course de «choix fondamental» entre lui qui s’est lancé en politique pour devenir maire de Pennsylvanie contre Oz qui « vient d’emménager ici pour se présenter aux élections. ”

Il fait référence à un reportage sur la divulgation financière d’Oz selon laquelle ses actifs valent au moins 104 millions de dollars et montre des images d’Oz en février posant et embrassant sa nouvelle star sur le Hollywood Walk of Fame.

“Hé, Doc Hollywood, économisez votre argent, la Pennsylvanie n’est pas à vendre”, dit Fetterman.

Ensuite, Fetterman a piloté un avion au-dessus des amateurs de plage du week-end sur la côte du New Jersey, traînant un panneau indiquant: «HEY DR. OZ, BIENVENUE CHEZ NJ ! JEAN.”

Dans peut-être la plus grande pêche à la traîne à ce jour, la campagne de Fetterman a publié jeudi une vidéo mettant en vedette Nicole “Snooki” Polizzi – star de la tristement célèbre émission MTV “Jersey Shore” – disant à Oz qu’elle avait entendu qu’il avait déménagé en Pennsylvanie pour chercher un emploi et l’a rassuré non s’inquiéter « parce que tu seras bientôt de retour à Jersey. Ce n’est que temporaire, alors bonne chance, tu as compris et Jersey t’aime.

Elle lui envoya alors un baiser.

Dans tous les cas, Oz peut avoir des tâches plus importantes que de prouver ses racines en Pennsylvanie.

Il sort d’une campagne primaire très disputée au cours de laquelle il a absorbé plus de 20 millions de dollars en publicités d’attaque remettant en question son dévouement aux principes conservateurs sur des choses comme les armes à feu et l’avortement.

Même avec l’approbation de l’ancien président Donald Trump, Oz a enduré trois semaines de comptage et de recomptage avant de déclarer la victoire par moins de 1 000 voix, soit moins d’un dixième de point de pourcentage, sur l’ancien PDG du fonds spéculatif David McCormick.

Cela a soulevé des questions quant à savoir si Oz peut unifier les républicains avant les élections générales.

Pour l’instant, Oz centre sa campagne sur les principaux messages du GOP, en blâmant en particulier la hausse de l’inflation sur les politiques du président Joe Biden et en essayant de dépeindre Fetterman comme extrême.

Jeudi, Oz a mis en ligne une vidéo de campagne de 60 secondes qui le montrait en train de faire du jogging dans un parc et d’accueillir Fetterman sur la campagne électorale.

“Je suis content que Fetterman soit en bonne santé”, dit Oz, “afin que nous puissions nous inquiéter moins de son cœur et de son sweat à capuche et plus des idées folles de gauche dans sa tête.”

Les responsables du GOP disent qu’ils sont confiants dans la capacité d’Oz à faire appel aux modérés qui sont essentiels à la victoire dans l’État swing et Oz reçoit l’aide de l’organisation de base soutenue par Koch Americans for Prosperity et du Comité sénatorial national républicain.

Le NRSC a également travaillé pour soulever des questions dans l’esprit des électeurs sur la santé de Fetterman.

La semaine dernière, il a créé un faux “Avez-vous vu cette personne?” affiche en ligne, montrant le visage de Fetterman sous cette question inquiétante et, dans la biographie, cette information : “Dernière vue : 13/05/2022.”

C’était le jour de l’AVC de Fetterman, juste avant un événement de campagne à Millersville.

Bien qu’il soit largement hors de vue du public, Fetterman continue de faire des appels de fonds et de tenir des réunions avec le personnel de la campagne, selon un porte-parole de la campagne.

Il mène une vie domestique relativement normale, faisant des corvées comme aller chercher ses enfants et courir à l’épicerie, sortir dîner et faire des excursions d’une journée à Erie et Johnstown et des vacances sur la côte de Jersey.

Marcheur passionné, Fetterman fait ses milles, dont près de cinq milles mardi, a déclaré le porte-parole de la campagne.

La campagne a publié des clips vidéo édités de Fetterman, y compris une apparition impromptue samedi dernier lors d’une session de formation des bénévoles où il s’est brièvement adressé aux bénévoles.

“Je me sens tellement bien et nous serons bientôt de retour sur la piste”, a déclaré Fetterman aux bénévoles, un peu hésitant. “Nous sommes presque à 100%.”

Marc Lévy, Associated Press