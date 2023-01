L’abrogation de la taxe sur le plastique en Israël signale un changement de politique climatique

JERUSALEM (AP) – Le premier jour d’Idit Silman en tant que nouvelle ministre israélienne de la protection de l’environnement, elle a distribué des boissons non alcoolisées dans des gobelets en plastique jetables aux patients hospitalisés.

Le geste avait une signification symbolique profonde en Israël, où les boissons non alcoolisées et les tasses, assiettes et couverts à usage unique sont devenus des armes dans une guerre culturelle entre la majorité juive laïque du pays et la minorité religieuse plus petite mais politiquement puissante.

Pour une grande partie du public, une taxe imposée l’année dernière sur les produits en plastique semblait être un moyen simple de réduire l’utilisation d’articles qui sont des sources majeures de pollution. Mais de nombreux Juifs ultra-orthodoxes ont vu le coût supplémentaire comme une atteinte à un mode de vie qui repose sur la commodité des biens jetables pour atténuer les défis de la gestion de leurs familles nombreuses.

Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, le plus à droite de l’histoire d’Israël, s’appuie fortement sur les partis ultra-orthodoxes et a agi rapidement pour supprimer la taxe sur les plastiques. Dimanche, son cabinet a voté pour l’abrogation de la taxe, renvoyant la question au parlement pour ce qui devrait être l’approbation finale.

“Nous avons promis et nous avons tenu”, a déclaré le ministre des Finances Bezalel Smotrich, chef du Parti du sionisme religieux. “La lutte contre le coût de la vie est un combat que nous menons tous.”

En 2021, lorsque Netanyahu et ses alliés religieux étaient dans l’opposition, le gouvernement du Premier ministre de l’époque, Naftali Bennett, a autorisé une taxe sur les boissons très sucrées comme mesure sanitaire pour freiner la hausse des taux d’obésité et de diabète, et la taxe sur les plastiques à usage unique comme moyen de lutter contre le fléau de la pollution plastique. La taxe prélevait 11 shekels par kilogramme (1,5 $ la livre) sur les produits en plastique à usage unique, doublant ainsi le prix du marché.

L’abrogation de ces taxes était la principale revendication des alliés ultra-orthodoxes de Netanyahu, qui en ont fait un cri de ralliement avant les élections législatives de novembre. Un autre accord de coalition entre Netanyahu et ses alliés ultra-orthodoxes éliminerait effectivement une consigne remboursable sur les bouteilles en plastique imposée il y a un an.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement a qualifié les déchets plastiques de “l’un des plus grands fléaux environnementaux de notre époque”, et affirme que l’équivalent d’un camion poubelle plein est déversé dans l’océan chaque minute. Les plastiques peuvent mettre des siècles à se dégrader, causer des dommages considérables aux écosystèmes et peuvent contenir des composés toxiques pour les organismes.

Israël est un grand consommateur de plastiques à usage unique. Le ministère de la Protection de l’environnement a déclaré dans un rapport de 2021 que la consommation israélienne de plastiques à usage unique avait plus que doublé entre 2009 et 2019. Il a déclaré que la moyenne par habitant atteignait 7,5 kilogrammes (16 livres) par an, soit cinq fois la moyenne en Europe.

Les plastiques à usage unique représentaient environ 90 % des déchets sur le littoral israélien et 19 % des déchets sur les terres publiques, constituant une menace environnementale majeure, a-t-il déclaré.

Néanmoins, les alliés ultra-orthodoxes de Netanyahu, ou Haredim, célèbrent l’abrogation attendue de la taxe sur le plastique. Les ustensiles en plastique jetables sont devenus un élément clé du mode de vie Haredi en Israël au cours des dernières décennies, a déclaré Yisrael Cohen, un analyste politique ultra-orthodoxe.

Les familles comptant en moyenne six enfants par ménage utilisent des ustensiles en plastique jetables pour les repas en semaine et les grands rassemblements du sabbat comme solution d’économie de travail pour laver la vaisselle. La vaisselle en plastique à usage unique est de rigueur dans les séminaires juifs où les hommes ultra-orthodoxes étudient et prennent leurs repas.

« C’est toute une industrie, une institution », dit-il. “Le plastique à usage unique est une excellente solution pour la communauté Haredi.”

Pour les politiciens ultra-orthodoxes, ces taxes étaient emblématiques de ce qu’ils considéraient comme l’attaque du gouvernement précédent contre leur mode de vie. Les médias haredi les ont fréquemment qualifiés de « décrets » émis par le ministre laïc des Finances de l’époque, Avigdor Lieberman, qui visaient à cibler la minorité religieuse.

« Lieberman a été dépeint comme celui qui a collé aux ultra-orthodoxes sur chaque question », a déclaré Cohen. “Automatiquement, cette chose a été dépeinte comme quelque chose qui cible les Haredim.”

Les groupes environnementaux affirment qu’au cours de 2022 – l’année où la taxe était en vigueur – la consommation de plastique à usage unique a diminué d’un tiers.

Une enquête sur les plages israéliennes par deux groupes environnementaux, Zalul et l’Union israélienne pour la défense de l’environnement, a révélé une baisse significative de la quantité d’articles en plastique à usage unique et de bouteilles en plastique sur les plages israéliennes. Ils ont cité les taxes sur le plastique et les boissons sucrées.

En plus de l’impact environnemental, la taxe a généré près de 100 millions de dollars de revenus, selon l’administration fiscale du pays.

Meirav Abadi, avocat du syndicat, a déclaré que l’abrogation de la taxe serait “comme un feu vert pour recommencer à utiliser ces ustensiles de manière encore plus intensive”.

Limor Gorelik, responsable de la prévention de la pollution plastique à Zalul, a qualifié la séance photo du ministre avec les gobelets en plastique de “vraiment embarrassante”.

“C’est tellement frustrant parce que nous avons tardé à essayer de faire des pas vers d’autres pays” sur de multiples questions environnementales. Elle craint qu’Israël ne “revienne en arrière” sur d’autres questions également.

Smotrich, le ministre des Finances, a également prolongé un allégement fiscal sur le charbon jusqu’à la fin de 2023 dans le but de réduire les factures d’électricité – une décision qui, selon les écologistes, augmentera la consommation de carburant polluant.

Silman, qui était membre du parti de Bennett avant de rejoindre le parti du Likud de Netanyahu l’année dernière, a signalé dimanche qu’elle pourrait encore changer de position.

Silman a voté contre la décision du Cabinet d’abroger la taxe sur le plastique, affirmant qu’après avoir étudié la question ces dernières semaines, elle en est venue à comprendre le coût environnemental “énorme” des plastiques jetables. Elle a déclaré que le gouvernement devrait trouver un autre moyen de réduire la consommation de plastique avant de supprimer la taxe.

Mais elle a dit que la taxe initiale était une erreur et n’aurait pas dû être faite d’une manière qui “suscite l’antagonisme envers une population particulière”.

Ilan Ben Zion, Associated Press