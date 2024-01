Labriola sur la défaite contre les Bills

Au fil de la séquence de trois victoires consécutives en fin de saison régulière qui les a propulsés en séries éliminatoires, c’est devenu leur identité. Ou si vous préférez, c’était devenu leur formule pour gagner, une recette qui, si elle était suivie, aboutirait au résultat souhaité. Lundi soir à Buffalo, les Steelers ont appris ce qui se passerait s’ils ne suivaient pas ou ne pouvaient pas suivre la recette.

Cette recette a commencé avec une bonne dose de jeu de course physique combinée à une attaque de passes opportune et agressive vers le bas du terrain, ainsi qu’à aucun revirement en attaque qui a créé des points et un avantage significatif dans le temps de possession pour permettre une marge d’erreur pour une défense qui avait du soft. se place au milieu après une série de blessures au niveau du secondeur intérieur et de la sécurité.

Les Bills ont mis fin au séjour des Steelers en séries éliminatoires avec une victoire dans un match Wild Card Round retardé d’environ 27 heures, de 13 heures dimanche à 16 h 30 lundi, en raison de conditions météorologiques suffisamment sévères pour que la gouverneure de New York, Kathy Hochul, déclare l’état de urgence et émettre une interdiction totale de voyager pour le comté d’Erie à partir de samedi soir.

Plus de trois heures après le début des festivités avec Buffalo remportant le tirage au sort et choisissant de reporter, la première moitié de football des Steelers leur a montré 58 verges au sol, un déficit de 5 minutes en temps de possession après une conversion de 1 pour 5. taux sur les troisièmes essais et deux revirements, le tout totalisant un déficit de 21-7 qui est devenu une finale de 34-17. L’offensive n’avait fait aucune des choses qui ont créé leur séquence de trois victoires consécutives, et le quart-arrière de Buffalo, Josh Allen, était libre de travailler sur une défense affaiblie par l’absence du leader du sac de la NFL et qui devrait être le joueur défensif de l’équipe. Année TJ Watt.

Les six premières séries offensives des Steelers se sont terminées : punt, punt, fumble, punt, interception, punt. Najee Harris et Jaylen Warren étaient bloqués par un alignement défensif des Bills qui avait engagé un huitième joueur dans la surface pour empêcher le jeu de course des Steelers de créer un élan de descente. Lorsque d’autres équipes étaient arrivées à la même conclusion, les Steelers en avaient profité avec Mason Rudolph lançant sur le terrain George Pickens, Diontae Johnson et Pat Freiermuth.

Au cours des premières moitiés de ces victoires en saison régulière contre Cincinnati, Seattle et Baltimore, l’offensive a réalisé des jeux de passes de 86, 44, 37, 25, 23, 23 et 23 verges et 48 points ; en première mi-temps à Buffalo, il n’y a eu qu’un seul morceau – un achèvement de 33 verges pour Freiermuth – et cela s’est produit sur la possession qui s’est terminée avec le demi de coin des Bills Kaiir Elam interceptant une passe de Rudolph pour Johnson dans la zone des buts.

Rudolph a effectué une passe de touché de 10 verges à Johnson avec 1:39 à jouer au deuxième quart, mais Allen avait alors fait des dégâts importants.

Lors de la possession d’ouverture de Buffalo, Allen s’est musclé pour un premier essai pour convertir un troisième et un de la ligne de 29 verges des Bills pour garder le parieur sur la ligne de touche, puis a complété 5 sur 5 pour 56 verges et un touché de 9 verges. . Les Bills ont réalisé 4 jeux de plus de 10 verges et ont mangé 5 :33 de retard sur le chronomètre de match. 7-0.

Après un échange de bottés de dégagement, l’offensive a commis le chiffre d’affaires n°1 lorsque Pickens a perdu un échappé à la fin d’une capture de 8 verges. Le secondeur Terrel Bernard a récupéré sur la ligne des 29 verges des Steelers. Lors du jeu suivant, Allen a mis le ballon dans la zone des buts avec un lancer parfait de 29 verges vers l’ailier rapproché Dalton Kincaid sur un jeu qui criait à un problème de communication car il n’y avait aucun moyen que le secondeur intérieur Myles Jack ait été en couverture simple contre un 73- attraper l’ailier serré aussi loin au milieu du terrain. 14-0.

Ayant désespérément besoin d’une contribution de l’offensive, les Steelers ont plutôt obtenu un trois-et-out, et lors de leur prochaine possession, il y a eu un taquin d’un entraînement de 9 jeux qui a déplacé le ballon de la ligne des 8 verges de Pittsburgh vers la ligne des 4 de Buffalo. -ligne de verge avant qu’elle ne se termine par le chiffre d’affaires n°2 – l’interception d’Elam sur ce qui semblait être un lancer d’épaule arrière à Johnson le long de la ligne de touche juste au-delà du pylône.

Oui, Rudolph aurait pu faire un meilleur lancer, et oui, même avec cela, Elam devait encore faire un bon jeu avec le ballon, mais peut-être que rien de tout cela n’aurait été nécessaire si le jeu de course avait fait mieux qu’un 1- gain de verge par Warren et perte de 1 verge par Harris sur deux tentatives à l’intérieur de la ligne des 13 verges. N’oubliez pas que Harris (4) et Warren (1) ont combiné cinq touchés au sol au cours de la séquence de victoires.

Ensuite, Allen a fourni ce qui ressemblait à un poignard. Après que les Bills aient nickelé les Steelers pendant quelques premiers essais, ils étaient troisième et 7 sur la ligne des 48 verges. Après une brève enquête auprès de ses receveurs éligibles, Allen a vu un pli et a décollé au milieu du terrain. Damontae Kazee, lors de son premier match après une suspension de trois matchs, a respiré un plaquage en champ ouvert et quand Allen a franchi la ligne de but 52 mètres plus tard, c’était le deuxième plus long touché exécuté par un quart-arrière dans l’histoire des séries éliminatoires de la NFL. 21-0.

Encore une fois, l’offensive des Steelers a répondu avec un trois-et-out, et avant de s’en rendre compte, les Bills s’alignaient pour une tentative de placement de 49 verges que l’analyste de CBS, Tony Romo, a suggéré comme étant un peu gourmand compte tenu des éléments, de l’avance déjà importante, et la proximité de la mi-temps. En essayant de pousser le ballon dans le vent, la tentative de Tyler Bass a semblé faible et s’est terminée par un blocage crédité à Montravius ​​Adams.

Cinq jeux après la guérison de Nick Herbig, Rudolph a rejoint Johnson pour le touché de 10 verges qui a réanimé le patient. 21-7.

Les Steelers ont montré leur combat de marque, et avec 10:32 à jouer au quatrième quart, ils l’avaient réduit à un déficit d’un score après une passe de touché de 7 verges à Calvin Austin III a couronné un entraînement de 12 jeux et 75 verges et a réussi c’est 24h/24 et 17h. Mais ensuite sont venues quelques pénalités de rugosité inutiles au moment le plus inopportun.

Sur le point supplémentaire qui a suivi le touché d’Austin, Dan Moore Jr. a été signalé pour ce qui semblait être des représailles pour s’être fait saisir son propre masque, et Chris Boswell s’est retrouvé à démarrer depuis la ligne des 20 mètres. Puis sur un deuxième et 5 de la ligne des 35 verges des Steelers, Myles Jack a été signalé pour un coup sûr sur Allen après un gain de 2 verges pour se classer premier et 10 de la ligne des 18 verges. Deux jeux plus tard, Allen a effectué une passe apparemment anodine à Khalil Shakir, qui a préparé une salade de poulet en maintenant son équilibre grâce à la tentative de plaquage de Minkah Fitzpatrick et en dépassant Mychal Walker pour terminer un attrapé et une course de 17 verges. 31-17. Jeu de balle.

“J’apprécie les efforts de nos gars”, a déclaré l’entraîneur Mike Tomlin. “Je leur ai juste dit cela, mais les efforts n’y parviennent pas. Parlons donc de manière concrète des raisons pour lesquelles nous n’avons pas réussi. Nous les avons repérés au début du match de football via des revirements. Je ne peux pas entrer dans un environnement comme celui-ci contre ” Une équipe de calibre éliminatoire et je retourne le ballon comme ça et je m’attends à être compétitif. Nous avons riposté tout au long du match. Nous l’avons réduit à (24-17) et nous étions enthousiasmés par cela. Ensuite, nous avons accordé un touché. drive. Lorsque vous obtenez une pénalité majeure lors d’un drive en défense, cela va généralement produire des points. Et c’était le cas et cela les a fait remonter de 14, et ensuite le reste est académique. J’apprécie les efforts, mais ce n’est pas mystique. Nous n’avons pas fait ce qu’il fallait pour gagner ce soir.