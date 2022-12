L’Abraj Kudai d’Arabie saoudite devrait devenir le plus grand hôtel du monde

L’Arabie saoudite n’est pas le premier choix pour de nombreux touristes occidentaux, mais cela ne signifie pas qu’il manque d’attractions intéressantes dans ce pays. Aujourd’hui, nous allons parler d’Abraj Kudai, un hôtel en devenir à La Mecque qui devrait être le plus grand du monde.

Abraj Kudai sera le plus grand hôtel du monde, une fois terminé. L’hôtel disposera de 10 000 chambres, soit plus que certains campus universitaires ne peuvent en contenir. Le MGM Grand Las Vegas, qui est aujourd’hui le plus grand hôtel du monde, compte 6 852 chambres. Abraj Kudai aura également un anneau de 12 tours qui atteindront 45 étages. Dix des immeubles imposants offriront ostensiblement des services hôteliers au niveau 4 étoiles, tandis que les deux autres offriront un hébergement de luxe au niveau 5 étoiles.

Abraj Kudai proposera également 70 restaurants étonnants, soit plus que de nombreux villages ou même des quartiers de villes. L’hôtel comprendra également des héliports, où les hélicoptères et autres petits avions pourront atterrir ou décoller en toute sécurité. Le penthouse de l’hôtel aura un arrêt de bus, un centre commercial, des restaurants, des aires de restauration, un centre de conférence et des parkings.

Une salle de bal et un centre de congrès seront logés sous un dôme qui sera perché au-dessus de deux tours intermédiaires. Le bâtiment se présente comme un point de repère spectaculaire avec une identité polyvalente profondément moderne, se connectant à la fois à la région saoudienne et à l’universalité islamique de ses utilisateurs envisagés en raison de son échelle, de sa hauteur, de sa position, de son exposition et de son style architectural inégalés.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici