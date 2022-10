Labrador ‘Frozen’ en voyant des découpes de chat dans les décorations d’Halloween dans une vidéo délicieusement effrayante

La saison effrayante est arrivée ! Les gens sortent les décorations les plus folles pour rendre Halloween spécial. Mais ce décor de chat confond le chien. Dans un clip publié par “Now This News” sur leur compte Instagram, un adorable Labrador peut être vu figé alors qu’il regarde cinq découpes de chat aux yeux brillants tout autour de la cour. Le propriétaire de Maverick a déclaré que c’était la première fois que le chien voyait le décor et qu’il s’était instantanément figé. Toute la famille, y compris la fille de 5 ans, a craqué en regardant les bouffonneries idiotes de Maverick. Découvrez le clip ici:

Les utilisateurs des médias sociaux adorent la réaction de Maverick face aux chats. Pour certains, cela rappelait le défi du mannequin. Un utilisateur a demandé de mettre la chanson du défi du mannequin sur le clip. D’autres étaient sûrs que Maverick avait un problème dans la matrice. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Le laboratoire ne veut pas de paps de skibbity avec l’expédition et la manutention. Il marche avec plus de prudence. L’expérience est le meilleur professeur.”

“Chien : ces minous vont me déranger si je bouge un muscle”, lit-on dans un autre commentaire.

Un troisième utilisateur a écrit : “Il voulait aussi être une décoration d’Halloween !”

Quelques-uns étaient convaincus, Maverick n’avait pas du tout peur. “S’il l’était, il n’aurait pas été si proche des décorations de chat”, ont-ils déclaré. Ils pensent qu’il a parfaitement compris ce qui se passait et qu’il a décidé de jouer le jeu. D’autres ont partagé ce que leur compagnon à fourrure aurait fait s’ils avaient été dans la situation de Maverick. Un utilisateur a mentionné que son Rottweiler aurait fait de son mieux pour ruiner les chats du mieux qu’il pouvait.

Pendant ce temps, quelques-uns n’étaient pas impressionnés du tout. Ils étaient sûrs que ce n’était pas une bonne chose pour Maverick. “S’il avait peur, au lieu de le réconforter, sa famille humaine a choisi de rire avec lui”, ont déclaré certains utilisateurs des médias sociaux. Mais quelques-uns sont venus à la rescousse de la famille. Ils ont mentionné comment les experts de la vidéo ont déclaré ce que Maverick faisait appelé “pointer du doigt”. Les chiens font cela pour attirer l’attention de leurs parents humains sur quelque chose ou leur dire où regarder.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici