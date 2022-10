Labour of Love débarque dans la région d’Ottawa, réparant les maisons des personnes dans le besoin – Shaw Local

Des centaines de bénévoles se sont dispersés à Ottawa et dans les environs samedi matin pour Travail d’amour, une tradition de 30 ans qui aide les résidents dans le besoin à effectuer des réparations domiciliaires qu’ils ne sont peut-être pas en mesure de faire eux-mêmes.

Labor of Love a ajouté 25 nouvelles maisons à son total de près de 30 ans de 918, poursuivant sa tradition de faciliter la vie des personnes dans le besoin.

« C’est génial de voir le sourire sur les visages des propriétaires lorsqu’ils font quelque chose dans leur maison qui les garde au chaud, en sécurité et au sec », a déclaré Brian Lacke. “Vous savez, c’est un sentiment d’accomplissement et cela garde la communauté heureuse et en sécurité.”

Lacke a travaillé avec Labour of Love pendant la majeure partie de sa vie, commençant comme un enfant il y a 29 ans avec son père, Jim.

Les Lacke ont travaillé au nettoyage de la cour et de l’extérieur de la maison pour la mère de Michelle Manley. Cela comprenait la réparation des marches avant.

“Cela a été une bénédiction autant que ma mère ne l’aurait probablement pas voulu”, a déclaré Manley. “Elle sait qu’elle le mérite, cependant, et nous apprécions tout ce que tout le monde y a mis et je suis sûr que tous les autres propriétaires ressentent la même chose.”

Tom Greene a déclaré que sa maison, sur laquelle travaillait une équipe dirigée par Ian Paxton, avait un tas de problèmes qu’il ne pouvait plus résoudre en raison de son handicap. Greene a qualifié le travail de changement de vie.

Paxton, un résident d’Ottawa originaire du Royaume-Uni, a déclaré que c’est le genre de travail qu’il se sent appelé à faire. Il travaille avec Labor of Love depuis quatre ans, étant capitaine pour ses deux derniers.

“Je suis chrétien depuis longtemps”, a déclaré Paxton. «D’abord, Dieu m’a appelé à travailler en Roumanie, j’y ai donc été missionnaire et j’y ai vécu pendant dix ans. Puis Dieu m’a appelé ici et c’est tout à fait naturel pour moi.

Joe Limon prépare les pièces qui deviendront éventuellement de nouveaux escaliers pour la maison de Carmen Kirgan. (Michael Urbanec)

Paul Funsfinn, membre de l’équipe de Paxton, a déclaré qu’ils aidaient à installer de nouvelles gouttières, à installer une contre-porte et à installer de nouvelles fenêtres sur la maison de Greene.

Une équipe dirigée par Jeff Brodbeck de l’hôpital Morris s’est efforcée de faire de la maison de Carmen Kirgan un endroit beaucoup plus sûr, en remplaçant et en ajoutant de nouvelles solives autour du bas du porche de Kirgan pour s’assurer qu’il ne s’effondrerait pas.

L’équipe de Brodbeck s’est également attelée à répandre du goudron pour sceller le toit et a fixé le surplomb au-dessus de la porte d’entrée.

“Vous ne croiriez pas à quel point c’est utile”, a déclaré Kirgan. “Je suis si content. Mon fils est tombé du toit et ne peut pas m’aider ; et ma sœur a essayé de me trouver quelqu’un et c’est juste difficile pour quelqu’un qui fera le travail. Alors, je me suis tourné vers Labor of Love et je suis tellement reconnaissant qu’ils soient tous là. Bénis leurs cœurs.

Kirgan a déclaré qu’il était difficile de faire ce genre de travail en vivant seul.

Brodbeck a déclaré qu’il travaillait avec Labor of Love depuis 18 ans, dont 16 en tant que capitaine de maison.

Labor of Love a été lancé par l’organisatrice de United Way Shelli Ocepek, qui a parlé aux capitaines de maison et aux bénévoles avant qu’ils ne se dispersent dans leurs maisons assignées. Là, elle a été surprise par un don de 15 000 $ de la famille du regretté bénévole de Labour of Love, Mike « Crash » Pearson.

Ocepek a déclaré que les travaux sur une maison à Sheridan qui en avait grand besoin étaient dédiés à la maison Mike Pearson, avec des réparations effectuées en sa mémoire.

Constellation Energy, anciennement ComEd, a également fait don de 18 000 $ pour célébrer sa 20e année en tant que sponsor principal de Labor of Love.