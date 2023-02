Labos GSMArena : Nous lançons un outil de comparaison de taille 3D

Depuis des années, nous ressentons le besoin de comparer les tailles relatives de différents téléphones. Nous avons cherché à créer un outil avec des images statiques, mais cela n’a jamais semblé être la bonne solution. Au lieu de cela, nous avons travaillé avec nos partenaires à Binkies 3D pour s’appuyer sur la visionneuse 3D que nous avons lancée il y a quelques années pour vous permettre de voir deux téléphones côte à côte et de les examiner sous tous les angles.

Vous pouvez choisir parmi une liste de plus de 700 téléphones (et de plus en plus) et les afficher côte à côte avec un autre téléphone. Utilisez simplement notre fonction de comparaison habituelle, en plaçant l’iPhone 14 Pro et le Galaxy S23 côte à côte, par exemple, et vous verrez les nouveaux boutons 3D Size Up qui vous permettent de passer directement à la vue 3D.

Remarque : notre site de bureau peut afficher les spécifications de trois téléphones au maximum. Il existe des boutons qui vous permettent de comparer deux d’entre eux en 3D en un seul clic.

Nous avons également inclus une démo en direct ci-dessous pour nous aider à expliquer quelques fonctionnalités. Le premier est le bouton Plein écran dans le coin inférieur droit. Cette vue affiche également quatre boutons qui vous permettent de basculer rapidement entre les vues frontale, arrière et latérale.

Si vous ne voyez rien ci-dessus, il y a quelques problèmes potentiels. La démo ci-dessus ne fonctionnera pas si vous lisez ceci sur la version AMP de notre site, utilisez ce lien pour accéder directement à la page de comparaison de taille 3D. Un autre problème potentiel se produit dans Chrome : le moteur de rendu 3D ne fonctionne pas si l’accélération matérielle est désactivée (recherchez “Utiliser l’accélération matérielle lorsqu’elle est disponible” dans les paramètres).

Une autre chose intéressante est que vous pouvez basculer entre différentes options de couleur pour les deux téléphones. Les modèles de Binkies 3D recréent les couleurs, les dégradés et la finition de surface des téléphones afin que vous puissiez voir comment chaque élément – qu’il soit en métal, en verre ou en plastique – capte la lumière lorsque vous les faites tourner.

Comme cela est rendu en 3D, vous avez la liberté de voir les téléphones sous n’importe quel angle. Cela vous permet d’examiner les différences difficiles à transmettre à l’aide de photos statiques. La courbure de l’écran d’un téléphone (et du dos) – consultez le Find X5 Pro contre le Galaxy S23 Ultra, par exemple.

Une fois que vous êtes sur la page Comparaison de taille en 3D, vous pouvez utiliser les champs de recherche pour échanger facilement un modèle contre un autre. La recherche sur cette page est filtrée afin que vous ne voyiez que les téléphones disposant de vues 3D disponibles. Allez-y et explorez.

Dites-nous ce que vous pensez de notre nouvel outil de comparaison de taille 3D dans la section commentaires ci-dessous. Commentez également si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des suggestions.