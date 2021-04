Il y a trois ans, nous avons adopté un système automatisé pour tester la durée de vie de la batterie des téléphones, il fournit des résultats précis et reproductibles. Celles-ci font partie intégrante de nos examens depuis, mais nous avons maintenant trouvé un moyen d’ajouter du contexte à ces résultats.

La cote d’endurance 77 heures est-elle bonne? Et environ 10 heures de navigation sur le Web? Comment un téléphone se compare-t-il à ses concurrents sur le marché? Les réponses à ces questions se trouvent dans notre nouveau widget qui permet de comparer les statistiques de la batterie.







Notre nouveau widget d’endurance de la batterie: comme on le voit sur le bureau et le mobile • il prend également en charge le mode sombre

Vous le trouverez juste en dessous de la carte de score de batterie habituelle du téléphone en cours d’examen. Vous y verrez les chiffres clés – capacité de la batterie et cote d’endurance, ainsi qu’une ventilation de nos trois principaux tests (appels, navigation Web et lecture vidéo).

Nous allons précharger ce widget avec quelques concurrents directs sur le téléphone pour mettre les choses en perspective. Si vous ne voyez pas le modèle qui vous intéresse, cliquez simplement sur le bouton «Ajouter à la comparaison» et vous pouvez rechercher dans tous les téléphones sur lesquels nous avons déjà effectué un test de batterie.

Voici le widget en direct pour que vous puissiez l’essayer:

Il y en a plusieurs – vous pouvez voir la liste complète dans ce tableau. Mais c’est plutôt long et peut être difficile à naviguer, le nouveau widget vous permet de vous concentrer uniquement sur les téléphones qui vous intéressent. Et notez qu’une fois que vous avez ajouté quelques modèles à la liste, vous pouvez copier l’URL et la partager avec d’autres – ils verront les mêmes modèles.

Nous venons de lancer cette fonctionnalité cette semaine, donc si vous rencontrez des problèmes, nous apprécierions vos commentaires.