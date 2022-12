Le transfert de technologie de l’Amérique vers la Chine a entraîné la pandémie de Covid-19, selon un ancien cadre de l’EcoHealth Alliance

La biorecherche financée par les États-Unis sur un sol étranger semble être un “opération de renseignement géante” pour évaluer les capacités de guerre biologique, selon un dénonciateur. La collecte et le bricolage des coronavirus de chauve-souris en Chine ont finalement entraîné la libération accidentelle du SRAS-CoV-2, l’infection qui cause le Covid-19, pense-t-il.

Le Dr Andrew Huff a déjà travaillé comme vice-président d’EcoHealth Alliance, une ONG impliquée dans l’acheminement de l’argent des contribuables américains vers des projets de recherche biologique dans le monde entier. L’un d’eux, qui a été mené à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV), a été à l’origine de la pandémie de Covid-19, et Pékin et Washington ont été impliqués dans une dissimulation massive, a-t-il affirmé. Samedi, le tabloïd britannique The Sun a rendu compte des allégations, que Huff a détaillées dans un livre à paraître.

Selon ses révélations, en 2009, EcoHealth Alliance a lancé un programme appelé PREDICT. Financé par l’agence d’aide étrangère USAID, il visait à collecter des échantillons de maladies potentiellement dangereuses à travers le monde, apparemment pour préparer l’humanité à d’éventuelles épidémies. Le laboratoire de Wuhan était l’un des partenaires étrangers du programme, étudiant les coronavirus chez les chauves-souris, a déclaré Huff.

Selon le lanceur d’alerte, qui a une formation en évaluation de la menace des armes biologiques pour l’armée américaine, le programme PREDICT ne collectait pas les données qu’il devrait avoir, mais semblait être une opération de renseignement pour évaluer les capacités des laboratoires biologiques étrangers.















Huff a également participé à l’évaluation d’une proposition de financement de 2014 pour la recherche sur le gain de fonction au WIV. Le travail a été financé par EcoHealth Alliance par les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis. Le gain de fonction est la modification des agents pathogènes pour les améliorer de diverses manières potentielles, y compris la transmissibilité. Le raisonnement est que les scientifiques peuvent étudier de nouvelles souches et trouver des moyens de les arrêter avant que des adaptations similaires n’émergent naturellement.

“EcoHealth Alliance … était responsable du développement de l’agent SARS-CoV-2 pendant mon emploi au sein de l’organisation”, Huff allégué. Il pense que le virus a été créé au laboratoire de Wuhan avec des technologies qu’il a reçues des États-Unis et s’est accidentellement répandu dans la population générale.

“On pourrait raisonnablement affirmer qu’EcoHealth Alliance a mis la Chine en échec”, a-t-il déclaré, affirmant que l’institut chinois souffrait d’une pénurie de personnel qualifié et que les responsables du gouvernement américain en étaient bien conscients.

La théorie de la «fuite de laboratoire» – selon laquelle le coronavirus a fui d’un laboratoire chinois – a été popularisée par le président américain de l’époque, Donald Trump, qui a fait cette allégation au milieu d’une guerre commerciale avec la Chine. Les principaux médias et plateformes technologiques américains l’ont d’abord qualifié de “désinformation” et ont tenté de supprimer la théorie du discours public.

L’Organisation mondiale de la santé a enquêté sur les origines de Covid-19 et a conclu que l’évolution naturelle était l’explication la plus probable. Pékin affirme également que la transmission accidentelle des animaux aux humains est la théorie la plus plausible, qualifiant les allégations de « fuite de laboratoire » de « mensonges ».